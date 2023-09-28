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Путин заявил, что избранные главы регионов показали достойные результаты
Путин заявил, что избранные главы регионов показали достойные результаты - РИА Новости, 28.09.2023
Путин заявил, что избранные главы регионов показали достойные результаты
Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов отметил, что все они показали достойный результат. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:23
2023-09-28T14:23
2023-09-28T14:37
политика
россия
владимир путин
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов отметил, что все они показали достойный результат."Вы все показали достойный убедительный результат. В регионах, где руководители определяются через прямое голосование, уверенно победили в первом туре. Или получили широкую поддержку в региональных законодательных собраниях", - сказал он.Президент подчеркнул, что оказанный уровень доверия избранным главам регионов означает еще большую ответственность. "Уверен, вы прекрасно это понимаете и максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды избирателей, жителей регионов на позитивные перемены, на улучшение качества и уровня их жизни", - сказал Путин.Во встрече принимают участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Как заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, в осенних выборах 2023 года приняли участие более 45 миллионов избирателей.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Владимир Путин, Единый день голосования в России — 2023
Путин заявил, что избранные главы регионов показали достойные результаты
Путин: уровень доверия избранным главам регионов означает ответственность
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов отметил, что все они показали достойный результат.
"Вы все показали достойный убедительный результат. В регионах, где руководители определяются через прямое голосование, уверенно победили в первом туре. Или получили широкую поддержку в региональных законодательных собраниях", - сказал он.
Президент подчеркнул, что оказанный уровень доверия избранным главам регионов означает еще большую ответственность. "Уверен, вы прекрасно это понимаете и максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды избирателей, жителей регионов на позитивные перемены, на улучшение качества и уровня их жизни", - сказал Путин.
Во встрече принимают участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Впервые прошли выборы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
. Как заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
, в осенних выборах 2023 года приняли участие более 45 миллионов избирателей.
Итоги выборов глав регионов России