https://ria.ru/20230928/regiony-1899198185.html

Путин заявил, что избранные главы регионов показали достойные результаты

Путин заявил, что избранные главы регионов показали достойные результаты - РИА Новости, 28.09.2023

Путин заявил, что избранные главы регионов показали достойные результаты

Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов отметил, что все они показали достойный результат. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:23

2023-09-28T14:23

2023-09-28T14:37

политика

россия

владимир путин

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов отметил, что все они показали достойный результат."Вы все показали достойный убедительный результат. В регионах, где руководители определяются через прямое голосование, уверенно победили в первом туре. Или получили широкую поддержку в региональных законодательных собраниях", - сказал он.Президент подчеркнул, что оказанный уровень доверия избранным главам регионов означает еще большую ответственность. "Уверен, вы прекрасно это понимаете и максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды избирателей, жителей регионов на позитивные перемены, на улучшение качества и уровня их жизни", - сказал Путин.Во встрече принимают участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Как заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, в осенних выборах 2023 года приняли участие более 45 миллионов избирателей.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, единый день голосования в россии — 2023