https://ria.ru/20230928/raskhozhdenie-1899078651.html

У Госдепа и Пентагона расходятся точки зрения на поставки Киеву, пишут СМИ

У Госдепа и Пентагона расходятся точки зрения на поставки Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2023

У Госдепа и Пентагона расходятся точки зрения на поставки Киеву, пишут СМИ

У Госдепартамента США и министерства обороны расходятся точки зрения на поставки оружия Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T01:35

2023-09-28T01:35

2023-09-28T04:32

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. У Госдепартамента США и министерства обороны расходятся точки зрения на поставки оружия Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Высокопоставленный представитель администрации указал на то, что государственный департамент и Пентагон движутся с разными скоростями, основанными на различающихся точках зрения", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Госдеп активно изучает возможности поставок новых вооружений Киеву. Подход Пентагона к выделению помощи характеризуется как более "осторожный", там потребности Украины рассматривают с учетом угрозы расширения конфликта. "Люди в министерстве обороны могут сказать, что им нужно оценить (аргументы - ред.) "за" и "против" каждого решения по вооружениям, и эта ответственность ложится на них", - приводит газета слова собеседника. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899076513.html

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украина, россия, нато, пентагон, в мире