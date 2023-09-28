https://ria.ru/20230928/raskhody-1899233619.html

Силуанов назвал расходы на оборону основным приоритетом бюджета

Силуанов назвал расходы на оборону основным приоритетом бюджета - РИА Новости, 28.09.2023

Силуанов назвал расходы на оборону основным приоритетом бюджета

Глава Минфина Антон Силуанов назвал расходы на оборону основным приоритетом российского бюджета, но и траты бюджета на экономику не падают. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:24

2023-09-28T16:24

2023-09-28T16:24

экономика

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Минфина Антон Силуанов назвал расходы на оборону основным приоритетом российского бюджета, но и траты бюджета на экономику не падают. "Когда вы говорите о снижении доли расходов на экономику, возможно, это и так, да. Поскольку доля оборонных расходов возросла. И мы говорили, что это наш основной приоритет сейчас. Никто не будет возражать, с этим спорить. Но в номинальном выражении расходы не падают на экономику, а на инфраструктуру растут", - сказал Силуанов журналистам в кулуарах Мосфинфорума. Выступая на форуме ранее в четверг, Силуанов сказал, что никакого секвестра и урезания расходов бюджета РФ на ближайшую трехлетку не будет, запланировано лишь перенаправление средств на приоритетные задачи. Министр заверил, что денег в бюджете на все запланированные расходы хватит. Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024-2026 годы, расходы на национальную оборону в 2024 году запланированы в 6% ВВП, или 10,736 триллиона рублей, в 2025 году – 8,520 триллиона рублей, или 4,5% ВВП, в 2026 году – 7,419 триллиона рублей, или 3,7% ВВП. Расходы на национальную экономику в 2024 году, согласно законопроекту, составят 3,934 триллиона рублей, или 2,2% ВВП, в 2025 году - 3,257 триллиона рублей (1,7% ВВП), в 2026 году- 3,676 триллиона рублей, или 1,8% ВВП. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.

https://ria.ru/20230928/raskhody-1899182144.html

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экономика, россия, антон силуанов