https://ria.ru/20230928/raskhody-1899182144.html
В Кремле заявили о необходимости повышения расходов на оборону
В Кремле заявили о необходимости повышения расходов на оборону - РИА Новости, 28.09.2023
В Кремле заявили о необходимости повышения расходов на оборону
Повышение расходов на оборону необходимо, так как Россия живет в состоянии гибридной войны, развернутой против нее, а также продолжается специальная военная... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:39
2023-09-28T13:39
2023-09-28T13:40
безопасность
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Повышение расходов на оборону необходимо, так как Россия живет в состоянии гибридной войны, развернутой против нее, а также продолжается специальная военная операция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны. Мы продолжаем специальную военную операцию. Я имею в виду гибридной войны, которая развернута против нас. И это требует высоких расходов", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать проект бюджета на следующий год, который, как следовало из вопроса, предусматривает повышение расходов на оборону.
https://ria.ru/20230616/raskhody-1878658928.html
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безопасность, россия, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о необходимости повышения расходов на оборону
Песков: повышение расходов на оборону необходимо из-за гибридной войны против РФ