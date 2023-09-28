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В Кремле заявили о необходимости повышения расходов на оборону - РИА Новости, 28.09.2023
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13:39 28.09.2023 (обновлено: 13:40 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/raskhody-1899182144.html
В Кремле заявили о необходимости повышения расходов на оборону
В Кремле заявили о необходимости повышения расходов на оборону - РИА Новости, 28.09.2023
В Кремле заявили о необходимости повышения расходов на оборону
Повышение расходов на оборону необходимо, так как Россия живет в состоянии гибридной войны, развернутой против нее, а также продолжается специальная военная... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:39
2023-09-28T13:40
безопасность
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Повышение расходов на оборону необходимо, так как Россия живет в состоянии гибридной войны, развернутой против нее, а также продолжается специальная военная операция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны. Мы продолжаем специальную военную операцию. Я имею в виду гибридной войны, которая развернута против нас. И это требует высоких расходов", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать проект бюджета на следующий год, который, как следовало из вопроса, предусматривает повышение расходов на оборону.
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безопасность, россия, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о необходимости повышения расходов на оборону

Песков: повышение расходов на оборону необходимо из-за гибридной войны против РФ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Повышение расходов на оборону необходимо, так как Россия живет в состоянии гибридной войны, развернутой против нее, а также продолжается специальная военная операция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Здесь очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны. Мы продолжаем специальную военную операцию. Я имею в виду гибридной войны, которая развернута против нас. И это требует высоких расходов", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать проект бюджета на следующий год, который, как следовало из вопроса, предусматривает повышение расходов на оборону.
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БезопасностьРоссияДмитрий Песков
 
 
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