https://ria.ru/20230928/raskhody-1899182144.html

В Кремле заявили о необходимости повышения расходов на оборону

В Кремле заявили о необходимости повышения расходов на оборону - РИА Новости, 28.09.2023

В Кремле заявили о необходимости повышения расходов на оборону

Повышение расходов на оборону необходимо, так как Россия живет в состоянии гибридной войны, развернутой против нее, а также продолжается специальная военная... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:39

2023-09-28T13:39

2023-09-28T13:40

безопасность

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Повышение расходов на оборону необходимо, так как Россия живет в состоянии гибридной войны, развернутой против нее, а также продолжается специальная военная операция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны. Мы продолжаем специальную военную операцию. Я имею в виду гибридной войны, которая развернута против нас. И это требует высоких расходов", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать проект бюджета на следующий год, который, как следовало из вопроса, предусматривает повышение расходов на оборону.

https://ria.ru/20230616/raskhody-1878658928.html

россия

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2023

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безопасность, россия, дмитрий песков