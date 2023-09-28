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В Польше подтвердили украинское происхождение ракеты, убившей двух человек
В Польше подтвердили украинское происхождение ракеты, убившей двух человек - РИА Новости, 28.09.2023
В Польше подтвердили украинское происхождение ракеты, убившей двух человек
Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил украинскую принадлежность ракеты, упавшей на территории республики в ноябре прошлого года... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:48
2023-09-28T15:48
2023-09-28T16:21
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анджей дуда
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ВАРШАВА, 28 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил украинскую принадлежность ракеты, упавшей на территории республики в ноябре прошлого года и убившей двух человек."Расследование, проведенное польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской — еще советской. <...> Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", — сказал он журналистам.При этом прокурор отметил, что Киев не идет на сотрудничество в расследовании."Я очень сожалею об этом, но в течение многих месяцев такого сотрудничества по этому вопросу не было. Я не думаю, что это решение на уровне прокуратуры. Я думаю, что это решение скорее на высоком политическом уровне украинского государства", — заключил Зебро.Ракета, из-за которой погибли два фермера, упала в Люблинском воеводстве, недалеко от границы с Украиной, вечером 15 ноября 2022 года. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что Киев к инциденту не причастен. Но позже польский лидер Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что ракета принадлежала украинской ПВО. О том же говорили и в НАТО.Российское Минобороны заявило, что никакие удары по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносились, а в МИД выразили уверенность, что беспристрастное расследование разоблачит провокацию.
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в мире, польша, украина, россия, анджей дуда
В мире, Польша, Украина, Россия, Анджей Дуда
В Польше подтвердили украинское происхождение ракеты, убившей двух человек
В Польше подтвердили, что убившая двух человек год назад ракета была украинской
ВАРШАВА, 28 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил украинскую принадлежность ракеты, упавшей на территории республики в ноябре прошлого года и убившей двух человек.
«
"Расследование, проведенное польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской — еще советской. <...> Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", — сказал он журналистам.
При этом прокурор отметил, что Киев не идет на сотрудничество в расследовании.
"Я очень сожалею об этом, но в течение многих месяцев такого сотрудничества по этому вопросу не было. Я не думаю, что это решение на уровне прокуратуры. Я думаю, что это решение скорее на высоком политическом уровне украинского государства", — заключил Зебро.
Ракета, из-за которой погибли два фермера, упала в Люблинском воеводстве, недалеко от границы с Украиной, вечером 15 ноября 2022 года. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что Киев к инциденту не причастен. Но позже польский лидер Анджей Дуда
заявил о высокой вероятности того, что ракета принадлежала украинской ПВО. О том же говорили и в НАТО
.
Российское Минобороны заявило, что никакие удары по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносились, а в МИД выразили уверенность, что беспристрастное расследование разоблачит провокацию.
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