https://ria.ru/20230928/raketa-1899223817.html

В Польше подтвердили украинское происхождение ракеты, убившей двух человек

В Польше подтвердили украинское происхождение ракеты, убившей двух человек - РИА Новости, 28.09.2023

В Польше подтвердили украинское происхождение ракеты, убившей двух человек

Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил украинскую принадлежность ракеты, упавшей на территории республики в ноябре прошлого года... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:48

2023-09-28T15:48

2023-09-28T16:21

в мире

польша

украина

россия

анджей дуда

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ВАРШАВА, 28 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил украинскую принадлежность ракеты, упавшей на территории республики в ноябре прошлого года и убившей двух человек."Расследование, проведенное польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской — еще советской. <...> Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", — сказал он журналистам.При этом прокурор отметил, что Киев не идет на сотрудничество в расследовании."Я очень сожалею об этом, но в течение многих месяцев такого сотрудничества по этому вопросу не было. Я не думаю, что это решение на уровне прокуратуры. Я думаю, что это решение скорее на высоком политическом уровне украинского государства", — заключил Зебро.Ракета, из-за которой погибли два фермера, упала в Люблинском воеводстве, недалеко от границы с Украиной, вечером 15 ноября 2022 года. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что Киев к инциденту не причастен. Но позже польский лидер Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что ракета принадлежала украинской ПВО. О том же говорили и в НАТО.Российское Минобороны заявило, что никакие удары по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносились, а в МИД выразили уверенность, что беспристрастное расследование разоблачит провокацию.

https://ria.ru/20230927/lozh-1898857716.html

польша

украина

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в мире, польша, украина, россия, анджей дуда