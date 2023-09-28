https://ria.ru/20230928/pvo-1899241768.html

Залужный призвал Великобританию помочь с усилением ПВО Украины

Залужный призвал Великобританию помочь с усилением ПВО Украины - РИА Новости, 28.09.2023

Залужный призвал Великобританию помочь с усилением ПВО Украины

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в четверг сообщил, что встретился с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакиным и рассказал... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:40

2023-09-28T16:40

2023-09-28T16:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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валерий залужный

тони радакин

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в четверг сообщил, что встретился с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакиным и рассказал ему о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины. "Встреча с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны", - написал Залужный в социальной сети Facebook*. Залужный также сообщил, что доложил адмиралу о потребностях украинской армии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230917/pvo-1896802742.html

https://ria.ru/20230912/oborona-1895907637.html

украина

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в мире, украина, великобритания, валерий залужный, тони радакин