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День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября

День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября - РИА Новости, 28.09.2023

День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября

День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября, подписанный Владимиром Путиным закон опубликовали на портале правовых актов. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:37

2023-09-28T15:37

2023-09-28T16:31

россия

политика

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября, подписанный Владимиром Путиным закон опубликовали на портале правовых актов."Тридцатое сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией", — говорится в документе.Инициатором этого законопроекта выступил сам президент.Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что 30 сентября наверняка будут праздничные мероприятия, но пока неизвестно, будет ли в них участвовать Владимир Путин, так как график президента окончательно еще не сформировали. Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей объявили День воссоединения с Россией нерабочим и праздничным.

https://ria.ru/20230928/vybory-1899198513.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, ситуация в днр и лнр