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День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября - РИА Новости, 28.09.2023
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15:37 28.09.2023 (обновлено: 16:31 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/putin-1899220554.html
День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября
День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября - РИА Новости, 28.09.2023
День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября
День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября, подписанный Владимиром Путиным закон опубликовали на портале правовых актов. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:37
2023-09-28T16:31
россия
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября, подписанный Владимиром Путиным закон опубликовали на портале правовых актов."Тридцатое сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией", — говорится в документе.Инициатором этого законопроекта выступил сам президент.Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что 30 сентября наверняка будут праздничные мероприятия, но пока неизвестно, будет ли в них участвовать Владимир Путин, так как график президента окончательно еще не сформировали. Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей объявили День воссоединения с Россией нерабочим и праздничным.
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россия, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Россия, Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября

Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПостер
Постер - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября, подписанный Владимиром Путиным закон опубликовали на портале правовых актов.
«
"Тридцатое сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией", — говорится в документе.
Инициатором этого законопроекта выступил сам президент.
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что 30 сентября наверняка будут праздничные мероприятия, но пока неизвестно, будет ли в них участвовать Владимир Путин, так как график президента окончательно еще не сформировали.
Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей объявили День воссоединения с Россией нерабочим и праздничным.
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РоссияПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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