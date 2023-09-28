https://ria.ru/20230928/putin-1899206523.html

Путин заявил, что регионы должны уделять особое внимание инфраструктуре

Путин заявил, что регионы должны уделять особое внимание инфраструктуре - РИА Новости, 28.09.2023

Путин заявил, что регионы должны уделять особое внимание инфраструктуре

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что главы регионов будут особое внимание уделять развитию инфраструктуры, ведь от нее напрямую зависит качество... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:55

2023-09-28T14:55

2023-09-28T14:55

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что главы регионов будут особое внимание уделять развитию инфраструктуры, ведь от нее напрямую зависит качество повседневной жизни людей. "Рассчитываю, что особое внимание вы будете уделять развитию инфраструктуры: транспортной, инженерной, коммунальной, социальной. То есть тем системным вопросам, от которых напрямую зависит экономический рост и качество повседневной жизни людей", - сказал Путин в ходе встречи с избранными главами регионов. Во встрече принимали участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти.

https://ria.ru/20230912/infrastruktura-1895764958.html

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россия, владимир путин, политика