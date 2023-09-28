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Путин заявил, что регионы должны уделять особое внимание инфраструктуре - РИА Новости, 28.09.2023
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14:55 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/putin-1899206523.html
Путин заявил, что регионы должны уделять особое внимание инфраструктуре
Путин заявил, что регионы должны уделять особое внимание инфраструктуре - РИА Новости, 28.09.2023
Путин заявил, что регионы должны уделять особое внимание инфраструктуре
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что главы регионов будут особое внимание уделять развитию инфраструктуры, ведь от нее напрямую зависит качество... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:55
2023-09-28T14:55
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что главы регионов будут особое внимание уделять развитию инфраструктуры, ведь от нее напрямую зависит качество повседневной жизни людей. "Рассчитываю, что особое внимание вы будете уделять развитию инфраструктуры: транспортной, инженерной, коммунальной, социальной. То есть тем системным вопросам, от которых напрямую зависит экономический рост и качество повседневной жизни людей", - сказал Путин в ходе встречи с избранными главами регионов. Во встрече принимали участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти.
https://ria.ru/20230912/infrastruktura-1895764958.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин заявил, что регионы должны уделять особое внимание инфраструктуре

Путин: необходимо уделять особое внимание развитию инфраструктуры в регионах

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что главы регионов будут особое внимание уделять развитию инфраструктуры, ведь от нее напрямую зависит качество повседневной жизни людей.
"Рассчитываю, что особое внимание вы будете уделять развитию инфраструктуры: транспортной, инженерной, коммунальной, социальной. То есть тем системным вопросам, от которых напрямую зависит экономический рост и качество повседневной жизни людей", - сказал Путин в ходе встречи с избранными главами регионов.
Во встрече принимали участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти.
Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин рассказал о вложениях в инфраструктуру
12 сентября, 10:36
 
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