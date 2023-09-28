https://ria.ru/20230928/putin-1899178239.html
Путин не планирует визит в Армению
Путин не планирует визит в Армению - РИА Новости, 28.09.2023
Путин не планирует визит в Армению
Президент РФ Владимир Путин не планирует визит в Армению, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:27
2023-09-28T13:27
2023-09-28T13:42
армения
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владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует визит в Армению, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - ответил Песков на вопрос журналистов, планирует ли Путин в ближайшее время посетить Армению.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Армения, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин не планирует визит в Армению
Песков: Путин не планирует визит в Армению