https://ria.ru/20230928/putin-1899178239.html

Путин не планирует визит в Армению

Путин не планирует визит в Армению - РИА Новости, 28.09.2023

Путин не планирует визит в Армению

Президент РФ Владимир Путин не планирует визит в Армению, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:27

2023-09-28T13:27

2023-09-28T13:42

армения

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует визит в Армению, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - ответил Песков на вопрос журналистов, планирует ли Путин в ближайшее время посетить Армению.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, политика, владимир путин, дмитрий песков, россия