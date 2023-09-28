https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899232084.html
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале октября
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале октября - РИА Новости, 28.09.2023
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале октября
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в начале октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:04
2023-09-28T19:04
2023-09-28T19:04
туризм
туризм
новости - туризм
турция
египет
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в начале октября, сообщает АТОР.Участники рынка проанализировали стоимость путевок с вылетом со 2 по 9 октября. Перелет, проживание в отеле в течение десяти дней с питанием — включены.Доля Турции в общем объеме продаж — 61 процент. Египет — на втором месте, его выбирают 16 процентов клиентов, ОАЭ — 11 процентов. По шесть процентов путешественников направляются на Кубу, в Таиланд и РФ.Бюджетнее всего сейчас пляжный отдых — в Сочи, тур на двоих с перелетом подешевел по сравнению с концом сентября на 40 процентов, до 40 тысяч рублей. Купаться можно, вода — 23 градуса.Добавив пять тысяч рублей можно получить похожие условия каникул в Абхазии.В ОАЭ минимальная стоимость тура на полторы недели — 121 тысяча рублей на двоих. Египет — на пять тысяч дороже. Цена отдыха в этих странах за полмесяца выросла на 12 и 18 процентов соответственно — низкий сезон заканчивается.За отдых в Турции придется отдать не менее 130 тысяч рублей. Заплатив на десять тысяч больше, можно отправиться на Гоа и в Бахрейн. Каникулы в Таиланде — от 156 тысяч рублей, за отпуск на Мальдивах, Сейшелах, Кубе и Шри-Ланке нужно заплатить более 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале октября
АТОР: дешевле всего в начале октября пляжный отдых обойдется в Сочи