Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале октября - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
19:04 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899232084.html
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале октября
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале октября - РИА Новости, 28.09.2023
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале октября
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в начале октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:04
2023-09-28T19:04
туризм
туризм
новости - туризм
турция
египет
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876190104_0:169:3341:2048_1920x0_80_0_0_f58510a3ccb114b3834be0ac33a8fee8.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в начале октября, сообщает АТОР.Участники рынка проанализировали стоимость путевок с вылетом со 2 по 9 октября. Перелет, проживание в отеле в течение десяти дней с питанием — включены.Доля Турции в общем объеме продаж — 61 процент. Египет — на втором месте, его выбирают 16 процентов клиентов, ОАЭ — 11 процентов. По шесть процентов путешественников направляются на Кубу, в Таиланд и РФ.Бюджетнее всего сейчас пляжный отдых — в Сочи, тур на двоих с перелетом подешевел по сравнению с концом сентября на 40 процентов, до 40 тысяч рублей. Купаться можно, вода — 23 градуса.Добавив пять тысяч рублей можно получить похожие условия каникул в Абхазии.В ОАЭ минимальная стоимость тура на полторы недели — 121 тысяча рублей на двоих. Египет — на пять тысяч дороже. Цена отдыха в этих странах за полмесяца выросла на 12 и 18 процентов соответственно — низкий сезон заканчивается.За отдых в Турции придется отдать не менее 130 тысяч рублей. Заплатив на десять тысяч больше, можно отправиться на Гоа и в Бахрейн. Каникулы в Таиланде — от 156 тысяч рублей, за отпуск на Мальдивах, Сейшелах, Кубе и Шри-Ланке нужно заплатить более 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html
турция
египет
оаэ
шри-ланка
мальдивы
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876190104_439:236:2855:2048_1920x0_80_0_0_e83350d4f258f4b39b2420467b158e8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, турция, египет, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, шри-ланка, мальдивы, куба
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Египет, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Шри-Ланка, Мальдивы, Куба
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в начале октября

АТОР: дешевле всего в начале октября пляжный отдых обойдется в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в начале октября, сообщает АТОР.
Участники рынка проанализировали стоимость путевок с вылетом со 2 по 9 октября. Перелет, проживание в отеле в течение десяти дней с питанием — включены.
Доля Турции в общем объеме продаж — 61 процент. Египет — на втором месте, его выбирают 16 процентов клиентов, ОАЭ — 11 процентов. По шесть процентов путешественников направляются на Кубу, в Таиланд и РФ.
Бюджетнее всего сейчас пляжный отдых — в Сочи, тур на двоих с перелетом подешевел по сравнению с концом сентября на 40 процентов, до 40 тысяч рублей. Купаться можно, вода — 23 градуса.
Добавив пять тысяч рублей можно получить похожие условия каникул в Абхазии.
В ОАЭ минимальная стоимость тура на полторы недели — 121 тысяча рублей на двоих. Египет — на пять тысяч дороже. Цена отдыха в этих странах за полмесяца выросла на 12 и 18 процентов соответственно — низкий сезон заканчивается.
За отдых в Турции придется отдать не менее 130 тысяч рублей. Заплатив на десять тысяч больше, можно отправиться на Гоа и в Бахрейн. Каникулы в Таиланде — от 156 тысяч рублей, за отпуск на Мальдивах, Сейшелах, Кубе и Шри-Ланке нужно заплатить более 200 тысяч рублей.
Девушка на пляже Петит-Анс на острове Маэ, Сейшелы - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
На море — без стыковок. Новые маршруты для пляжного отдыха осенью
Вчера, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияЕгипетОАЭАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в РоссииШри-ЛанкаМальдивыКуба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала