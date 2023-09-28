https://ria.ru/20230928/pushilin-1899201490.html
Пушилин пообещал оправдать доверие Путина
Пушилин пообещал оправдать доверие Путина - РИА Новости, 28.09.2023
Пушилин пообещал оправдать доверие Путина
Глава ДНР Денис Пушилин, избранный руководителем республики, пообещал президенту России Владимиру Путину оправдать его доверие и не подвести. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:35
2023-09-28T14:35
2023-09-28T15:05
денис пушилин
владимир путин
политика
донецкая народная республика
россия
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, избранный руководителем республики, пообещал президенту России Владимиру Путину оправдать его доверие и не подвести.Глава государства в четверг проводит встречу с избранными губернаторами российских регионов. Во встрече принимают участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти."Огромную признательность хотелось бы высказать вам, Владимир Владимирович, за ту всемерную поддержку. Я думаю, это не только мои слова, это мнение абсолютного большинства жителей Донецкой Народной Республики. Спасибо вам за это. Хотелось бы на такой встрече сказать: даю вам слово, что не подведу и оправдаю ваше доверие", - обратился Пушилин к президенту.Глава ДНР также отметил мужество жителей республики, поблагодарил за помощь и поддержку регионы-шефы, правительство России, сенаторов и депутатов."Донбассу сейчас еще тяжело, но это не сравнится с тем периодом, который был до этого и когда мы были с противником один на один. Сейчас с нами вся Россия, и это касается не только фронта, это касается и того восстановления всего разрушенного, которое мы видим. Это касается и того множества процессов, которые проходят в плане переходного периода, мы ощущаем эту поддержку", - подчеркнул Пушилин.
https://ria.ru/20230923/pushilin-1894620208.html
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, владимир путин, политика, донецкая народная республика, россия, единый день голосования в россии — 2023
Денис Пушилин, Владимир Путин, Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Единый день голосования в России — 2023
Пушилин пообещал оправдать доверие Путина
Пушилин пообещал Путину, что не подведет и оправдает его доверие
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, избранный руководителем республики, пообещал президенту России Владимиру Путину оправдать его доверие и не подвести.
Глава государства в четверг проводит встречу с избранными губернаторами российских регионов. Во встрече принимают участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти.
Биография Дениса Пушилина
"Огромную признательность хотелось бы высказать вам, Владимир Владимирович, за ту всемерную поддержку. Я думаю, это не только мои слова, это мнение абсолютного большинства жителей Донецкой Народной Республики. Спасибо вам за это. Хотелось бы на такой встрече сказать: даю вам слово, что не подведу и оправдаю ваше доверие", - обратился Пушилин к президенту.
Глава ДНР также отметил мужество жителей республики, поблагодарил за помощь и поддержку регионы-шефы, правительство России, сенаторов и депутатов.
"Донбассу сейчас еще тяжело, но это не сравнится с тем периодом, который был до этого и когда мы были с противником один на один. Сейчас с нами вся Россия, и это касается не только фронта, это касается и того восстановления всего разрушенного, которое мы видим. Это касается и того множества процессов, которые проходят в плане переходного периода, мы ощущаем эту поддержку", - подчеркнул Пушилин.
Итоги выборов глав регионов России