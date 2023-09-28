https://ria.ru/20230928/pushilin-1899201490.html

Пушилин пообещал оправдать доверие Путина

Пушилин пообещал оправдать доверие Путина - РИА Новости, 28.09.2023

Пушилин пообещал оправдать доверие Путина

Глава ДНР Денис Пушилин, избранный руководителем республики, пообещал президенту России Владимиру Путину оправдать его доверие и не подвести. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:35

2023-09-28T14:35

2023-09-28T15:05

денис пушилин

владимир путин

политика

донецкая народная республика

россия

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, избранный руководителем республики, пообещал президенту России Владимиру Путину оправдать его доверие и не подвести.Глава государства в четверг проводит встречу с избранными губернаторами российских регионов. Во встрече принимают участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти."Огромную признательность хотелось бы высказать вам, Владимир Владимирович, за ту всемерную поддержку. Я думаю, это не только мои слова, это мнение абсолютного большинства жителей Донецкой Народной Республики. Спасибо вам за это. Хотелось бы на такой встрече сказать: даю вам слово, что не подведу и оправдаю ваше доверие", - обратился Пушилин к президенту.Глава ДНР также отметил мужество жителей республики, поблагодарил за помощь и поддержку регионы-шефы, правительство России, сенаторов и депутатов."Донбассу сейчас еще тяжело, но это не сравнится с тем периодом, который был до этого и когда мы были с противником один на один. Сейчас с нами вся Россия, и это касается не только фронта, это касается и того восстановления всего разрушенного, которое мы видим. Это касается и того множества процессов, которые проходят в плане переходного периода, мы ощущаем эту поддержку", - подчеркнул Пушилин.

https://ria.ru/20230923/pushilin-1894620208.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

денис пушилин, владимир путин, политика, донецкая народная республика, россия, единый день голосования в россии — 2023