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"Запад отступает". Во Франции указали на новое бегство НАТО из-за Украины

"Запад отступает". Во Франции указали на новое бегство НАТО из-за Украины - РИА Новости, 28.09.2023

"Запад отступает". Во Франции указали на новое бегство НАТО из-за Украины

Запад бежит с политического и военного фронтов из-за провала на Украине, пишет обозреватель Monde Сильви Кауфманн. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T04:59

2023-09-28T04:59

2023-09-28T10:29

в мире

украина

нигер

франция

олег дерипаска

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Запад бежит с политического и военного фронтов из-за провала на Украине, пишет обозреватель Monde Сильви Кауфманн."Вывод французских войск из Нигера спустя два года после ухода американцев из Афганистана говорит об отступлении Запада, которое носит не только военный, но и политико-дипломатический характер. Более того: конфликт на Украине составляет часть этого отступления и обостряет его последствия", — заявила Кауфманн.Она добавила, что за одним бегством Запада скрыто следует подготовка к другому. Запад, по словам автора, вынужден идти на уступки по многим вопросам из-за неприятия его политики Глобальным Югом. Конфликт на Украине, подытожила журналистка, усугубил эту тенденцию.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска до конца года покинут Нигер. Он также пообещал прекратить военное сотрудничество с нынешними властями страны, так как "они больше не хотят вести борьбу с терроризмом".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230928/porazhenie-1899076687.html

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в мире, украина, нигер, франция, олег дерипаска