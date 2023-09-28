https://ria.ru/20230928/protivopozharnyy_rezhim-1899231321.html

Особый противопожарный режим введен в Липецкой области

Особый противопожарный режим введен в Липецкой области - РИА Новости, 28.09.2023

Особый противопожарный режим введен в Липецкой области

С четверга в Липецкой области начал действовать особый противопожарный режим, который продлится до 26 октября включительно, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:16

2023-09-28T16:16

2023-09-28T16:16

липецкая область

игорь артамонов

пожары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852620131_0:4:1280:724_1920x0_80_0_0_6818aa7fc256727c0d8235871d670872.jpg

ЛИПЕЦК, 28 сен – РИА Новости. С четверга в Липецкой области начал действовать особый противопожарный режим, который продлится до 26 октября включительно, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Глава региона подчеркнул, что решение принято в связи с обострением пожарной обстановки. Он пояснил, что увеличению количества возгораний способствует сухая, ясная погода, установившаяся на территории области.По словам Артамонова, дождей синоптики в ближайшем будущем не обещают, чтобы защитить население от пожаров, власти в указанный период запретили жителям разводить костры, жечь сухую траву и мусор."Принять соответствующие профилактические меры должны как структуры, отвечающие за предупреждение и ликвидацию ЧС, муниципальные администрации, так и все жители региона. Обеспечение пожарной безопасности – задача общая для всех и требует совместных усилий и бдительности", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230926/lipetsk-1898779250.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, пожары