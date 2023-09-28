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Особый противопожарный режим введен в Липецкой области
Особый противопожарный режим введен в Липецкой области - РИА Новости, 28.09.2023
Особый противопожарный режим введен в Липецкой области
С четверга в Липецкой области начал действовать особый противопожарный режим, который продлится до 26 октября включительно, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:16
2023-09-28T16:16
2023-09-28T16:16
липецкая область
игорь артамонов
пожары
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ЛИПЕЦК, 28 сен – РИА Новости. С четверга в Липецкой области начал действовать особый противопожарный режим, который продлится до 26 октября включительно, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Глава региона подчеркнул, что решение принято в связи с обострением пожарной обстановки. Он пояснил, что увеличению количества возгораний способствует сухая, ясная погода, установившаяся на территории области.По словам Артамонова, дождей синоптики в ближайшем будущем не обещают, чтобы защитить население от пожаров, власти в указанный период запретили жителям разводить костры, жечь сухую траву и мусор."Принять соответствующие профилактические меры должны как структуры, отвечающие за предупреждение и ликвидацию ЧС, муниципальные администрации, так и все жители региона. Обеспечение пожарной безопасности – задача общая для всех и требует совместных усилий и бдительности", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230926/lipetsk-1898779250.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, пожары
Липецкая область, Игорь Артамонов, пожары
ЛИПЕЦК, 28 сен – РИА Новости. С четверга в Липецкой области начал действовать особый противопожарный режим, который продлится до 26 октября включительно, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Глава региона подчеркнул, что решение принято в связи с обострением пожарной обстановки. Он пояснил, что увеличению количества возгораний способствует сухая, ясная погода, установившаяся на территории области.
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По словам Артамонова
, дождей синоптики в ближайшем будущем не обещают, чтобы защитить население от пожаров, власти в указанный период запретили жителям разводить костры, жечь сухую траву и мусор.
"Принять соответствующие профилактические меры должны как структуры, отвечающие за предупреждение и ликвидацию ЧС, муниципальные администрации, так и все жители региона. Обеспечение пожарной безопасности – задача общая для всех и требует совместных усилий и бдительности", – отметил Артамонов.