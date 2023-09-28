https://ria.ru/20230928/problemy-1899213909.html

Путин заявил о наличии всех возможностей для решения проблем в регионах

Путин заявил о наличии всех возможностей для решения проблем в регионах - РИА Новости, 28.09.2023

Путин заявил о наличии всех возможностей для решения проблем в регионах

Проблемных вопросов в регионах России еще много, но сейчас у страны есть все возможности для их решения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:18

2023-09-28T15:18

2023-09-28T16:17

россия

красноярский край

владимир путин

михаил котюков

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Проблемных вопросов в регионах России еще много, но сейчас у страны есть все возможности для их решения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Проблем очень много. Там, где аварийное жилье, - ну люди в конце концов из трущоб должны выехать или нет? Там, где не хватает еще, к сожалению, до сих пор мест в дошкольных учебных заведениях, там, где люди еще водят своих детей в школы с тремя сменами… Вопросов очень много. Но я что хочу подчеркнуть: у нас есть все возможности для этих решений. Все", - сказал Путин в четверг на встрече с избранными главами регионов. Он добавил, что есть территории, где не хватает врачей скорой помощи, где еще не решены проблемы рынка труда, где есть вопросы, связанные с демографией. Президент пожелал успехов в решении этих проблем всем избранным главам регионов. "Хочу обратить ваше внимание на то доверие, которое было оказано людьми. Ведь действительно, и уровень явки, и уровень поддержки показателен. Он говорит о том, что люди нам всем и в данном случае вам конкретно верят, доверяют свою жизнь, свою судьбу в значительной степени", - подчеркнул Путин. Президент пожелал удачи и новому главе Красноярского края Михаилу Котюкову, отметив, что его регион, как и вся Сибирь, занимает особое место в жизни страны."Мало того, что Красноярск - это сегодня практически географический центр России, он еще имеет колоссальные перспективы и потенциал развития. Так же, повторяю, как вся Сибирь и арктический регион", - добавил он.

https://ria.ru/20230704/razvitie-1882228728.html

https://ria.ru/20230901/putin-1893750418.html

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Путин: "У нас есть все, чтобы укреплять страну" Проблемных вопросов в регионах России еще много, но сейчас у страны есть все возможности для их решения, заявил президент РФ Владимир Путин. 2023-09-28T15:18 true PT0M34S

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россия, красноярский край, владимир путин, михаил котюков, экономика