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Жителю Крыма вынесли приговор за убийство собаки топором - РИА Новости, 28.09.2023
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19:13 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/prigovor-1899286517.html
Жителю Крыма вынесли приговор за убийство собаки топором
Жителю Крыма вынесли приговор за убийство собаки топором - РИА Новости, 28.09.2023
Жителю Крыма вынесли приговор за убийство собаки топором
Крымчанин, зарубивший собаку топором, приговорен к 240 часам обязательных работ, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:13
2023-09-28T19:13
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Крымчанин, зарубивший собаку топором, приговорен к 240 часам обязательных работ, сообщает прокуратура Крыма. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, мужчина в Симферопольском районе избил палкой собаку, нанеся ей удары в область головы, а после несколько раз ударил топором, животное погибло.
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происшествия
Происшествия
Жителю Крыма вынесли приговор за убийство собаки топором

Жителю Крыма назначили 240 часов обязательных работ за убийство собаки топором

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Крымчанин, зарубивший собаку топором, приговорен к 240 часам обязательных работ, сообщает прокуратура Крыма.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, мужчина в Симферопольском районе избил палкой собаку, нанеся ей удары в область головы, а после несколько раз ударил топором, животное погибло.
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