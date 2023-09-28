https://ria.ru/20230928/prigovor-1899094359.html

На Алтае вынесли приговор женщине, работавшей на украинских террористов

На Алтае вынесли приговор женщине, работавшей на украинских террористов - РИА Новости, 28.09.2023

На Алтае вынесли приговор женщине, работавшей на украинских террористов

Жительница Алтайского края, искавшая "подрядчиков" террористам Украины для поджогов зданий, получила 4 года колонии, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T09:06

2023-09-28T09:06

2023-09-28T09:09

происшествия

алтайский край

алтайский краевой суд

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574505795_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5dac80ddfd03dfe2dafd8de3292ed8bc.jpg

БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Жительница Алтайского края, искавшая "подрядчиков" террористам Украины для поджогов зданий, получила 4 года колонии, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. "Алтайский краевой суд на основании собранных следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю доказательств признал виновной жительницу Барнаула, 1978 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что в конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в России террористической организации и ответила согласием на его предложение о совершении деструктивных действий в Алтайском крае. "В последующем, по указанию "куратора", она начала искать жителей региона, готовых к радикальной деятельности, в том числе к поджогам зданий органов власти", - уточняет пресс-служба. Однако активные действия жительницы в интересах террористической организации были пресечены. В марте ее задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. "Свою вину в содеянном женщина признала. Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - резюмируют в ведомстве.

https://ria.ru/20230918/diversant-1896983029.html

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

алтайский край

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, алтайский краевой суд, украина