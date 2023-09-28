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На Алтае вынесли приговор женщине, работавшей на украинских террористов - РИА Новости, 28.09.2023
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09:06 28.09.2023 (обновлено: 09:09 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/prigovor-1899094359.html
На Алтае вынесли приговор женщине, работавшей на украинских террористов
На Алтае вынесли приговор женщине, работавшей на украинских террористов - РИА Новости, 28.09.2023
На Алтае вынесли приговор женщине, работавшей на украинских террористов
Жительница Алтайского края, искавшая "подрядчиков" террористам Украины для поджогов зданий, получила 4 года колонии, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:06
2023-09-28T09:09
происшествия
алтайский край
алтайский краевой суд
украина
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БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Жительница Алтайского края, искавшая "подрядчиков" террористам Украины для поджогов зданий, получила 4 года колонии, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. "Алтайский краевой суд на основании собранных следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю доказательств признал виновной жительницу Барнаула, 1978 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что в конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в России террористической организации и ответила согласием на его предложение о совершении деструктивных действий в Алтайском крае. "В последующем, по указанию "куратора", она начала искать жителей региона, готовых к радикальной деятельности, в том числе к поджогам зданий органов власти", - уточняет пресс-служба. Однако активные действия жительницы в интересах террористической организации были пресечены. В марте ее задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. "Свою вину в содеянном женщина признала. Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - резюмируют в ведомстве.
https://ria.ru/20230918/diversant-1896983029.html
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происшествия, алтайский край, алтайский краевой суд, украина
Происшествия, Алтайский край, Алтайский краевой суд, Украина
На Алтае вынесли приговор женщине, работавшей на украинских террористов

На Алтае женщина получила 4 года за сотрудничество с украинскими террористами

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Иван Руднев
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Охранный периметр исправительной колонии. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Жительница Алтайского края, искавшая "подрядчиков" террористам Украины для поджогов зданий, получила 4 года колонии, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
«
"Алтайский краевой суд на основании собранных следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю доказательств признал виновной жительницу Барнаула, 1978 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в сообщении.
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Следствием и судом установлено, что в конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в России террористической организации и ответила согласием на его предложение о совершении деструктивных действий в Алтайском крае.
«
"В последующем, по указанию "куратора", она начала искать жителей региона, готовых к радикальной деятельности, в том числе к поджогам зданий органов власти", - уточняет пресс-служба.
Однако активные действия жительницы в интересах террористической организации были пресечены. В марте ее задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.
«
"Свою вину в содеянном женщина признала. Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - резюмируют в ведомстве.
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