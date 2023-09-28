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Число погибших при пожаре на свадьбе в Ираке достигло 98 человек - РИА Новости, 28.09.2023
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18:48 28.09.2023 (обновлено: 18:50 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/pozhar-1899282206.html
Число погибших при пожаре на свадьбе в Ираке достигло 98 человек
Число погибших при пожаре на свадьбе в Ираке достигло 98 человек - РИА Новости, 28.09.2023
Число погибших при пожаре на свадьбе в Ираке достигло 98 человек
Число погибших во время сильного пожара на свадьбе в Ираке возросло до 98 человек, сообщил представитель департамента здравоохранения провинции Найнава Башар... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:48
2023-09-28T18:50
в мире
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ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Число погибших во время сильного пожара на свадьбе в Ираке возросло до 98 человек, сообщил представитель департамента здравоохранения провинции Найнава Башар аль-Джадер информационному агентству Shafaq. Ранее МВД Ирака сообщало о 93 погибших. "Число погибших в результате трагедии в Хамдании выросло до 98 после того, как были официально зарегистрированы новые случаи смерти судебно-медицинской экспертизой в Мосуле среди получивших ранения", - отметил аль-Джадер. В свою очередь директор больницы Ас-Салам в Мосуле Фирас Акрави сообщил, что в больницу поступили 52 пострадавших при трагедии в Хамдании, которым оказана медицинская помощь, 20 из них пережили хирургические операции. Потом эти раненые были направлены, согласно указанию властей, в провинции Эрбиль и Дахук в Иракском Курдистане. Как сообщают иракские СМИ, выжившие гости свадьбы рассказали, что торжество последовало за церковной службой, поскольку молодожены относились к христианской общине, на праздновании присутствовали сотни людей. Примерно через час после начала мероприятия напольная пиротехника подожгла свисавшие по центру зала украшения на потолке в тот момент, когда жених и невеста танцевали. Они выжили во время пожара и находятся в больнице. В распространенной в социальных сетях видеозаписи со свадьбы видно, как молодожены медленно танцуют, прежде чем невеста в ужасе обернулась и увидела, как пламя быстро поднимается по стенам, а вспыхнувшие куски украшения на потолке падают на пол. В четверг в Ираке начался трехдневный траур по жертвам трагедии. Премьер-министр Мухаммеж ас-Судани распорядился проверить все закрытые общественные места для массовых мероприятий на соответствие правилам противопожарной безопасности. В среду МВД Ирака объявило о задержании 14 человек в связи с пожаром в зале свадебных торжеств, в том числе владельца помещения, распорядителя зала и устроителя шоу с использованием пиротехники.
https://ria.ru/20230927/pozhar-1898959558.html
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в мире, ирак, мосул, эрбиль
В мире, Ирак, Мосул, Эрбиль
Число погибших при пожаре на свадьбе в Ираке достигло 98 человек

Число погибших при пожаре на свадьбе в иракской провинции Найнава достигло 98

© AP PhotoМесто пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула
Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo
Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула
Читать ria.ru в
ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Число погибших во время сильного пожара на свадьбе в Ираке возросло до 98 человек, сообщил представитель департамента здравоохранения провинции Найнава Башар аль-Джадер информационному агентству Shafaq.
Ранее МВД Ирака сообщало о 93 погибших.
Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Начало пожара на свадьбе в Ираке попало на видео
27 сентября, 14:52
"Число погибших в результате трагедии в Хамдании выросло до 98 после того, как были официально зарегистрированы новые случаи смерти судебно-медицинской экспертизой в Мосуле среди получивших ранения", - отметил аль-Джадер.
В свою очередь директор больницы Ас-Салам в Мосуле Фирас Акрави сообщил, что в больницу поступили 52 пострадавших при трагедии в Хамдании, которым оказана медицинская помощь, 20 из них пережили хирургические операции. Потом эти раненые были направлены, согласно указанию властей, в провинции Эрбиль и Дахук в Иракском Курдистане.
Как сообщают иракские СМИ, выжившие гости свадьбы рассказали, что торжество последовало за церковной службой, поскольку молодожены относились к христианской общине, на праздновании присутствовали сотни людей. Примерно через час после начала мероприятия напольная пиротехника подожгла свисавшие по центру зала украшения на потолке в тот момент, когда жених и невеста танцевали. Они выжили во время пожара и находятся в больнице. В распространенной в социальных сетях видеозаписи со свадьбы видно, как молодожены медленно танцуют, прежде чем невеста в ужасе обернулась и увидела, как пламя быстро поднимается по стенам, а вспыхнувшие куски украшения на потолке падают на пол.
В четверг в Ираке начался трехдневный траур по жертвам трагедии. Премьер-министр Мухаммеж ас-Судани распорядился проверить все закрытые общественные места для массовых мероприятий на соответствие правилам противопожарной безопасности.
В среду МВД Ирака объявило о задержании 14 человек в связи с пожаром в зале свадебных торжеств, в том числе владельца помещения, распорядителя зала и устроителя шоу с использованием пиротехники.
Пожар на свадьбе в Ираке
© AFP 2023 / SAFIN HAMID

В городе Хамдания во время свадьбы произошел крупный пожар.

Раненный мужчина возле места пожара в помещении для проведения свадебных торжеств в районе Хамдания, провинция Найнава, где случился пожар

В городе Хамдания во время свадьбы произошел крупный пожар.

© AFP 2023 / SAFIN HAMID
1 из 8
© AP Photo

По предварительным сведениям, он начался из-за запуска фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности.

Медицинский персонал доставляет раненого в больницу в Хамдании, провинция Найнава, Ирак

По предварительным сведениям, он начался из-за запуска фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности.

© AP Photo
2 из 8
© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI

Там находилось около тысячи гостей.

Люди проходят мимо помещения для проведения свадебных торжеств в районе Хамдания, провинция Найнава, где случился пожар

Там находилось около тысячи гостей.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
3 из 8
© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI

При возгорании обрушилась крыша.

Пожарный осматривает повреждения в зале для проведения свадебных мероприятий в Каракоше, также известном как Хамдания после пожара

При возгорании обрушилась крыша.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
4 из 8
© AP Photo

По данным МВД Ирака, при пожаре погибли 93 человека, еще сто пострадали.

Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула

По данным МВД Ирака, при пожаре погибли 93 человека, еще сто пострадали.

© AP Photo
5 из 8
© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI

Организация Красного Полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма.

Пожарные осматривают повреждения в зале для проведения свадебных мероприятий в Каракоше, также известном как Хамдания после пожара

Организация Красного Полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
6 из 8
© AP Photo

Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил, что погибли 113 человек, но эта цифра не окончательная.

Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула

Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил, что погибли 113 человек, но эта цифра не окончательная.

© AP Photo
7 из 8
© AP Photo / Farid Abdulwahed

В связи с пожаром задержаны девять человек.

Люди собираются на месте пожара в районе Хамдания, провинция Найнава, Ирак

В связи с пожаром задержаны девять человек.

© AP Photo / Farid Abdulwahed
8 из 8

В городе Хамдания во время свадьбы произошел крупный пожар.

© AFP 2023 / SAFIN HAMID
1 из 8

По предварительным сведениям, он начался из-за запуска фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности.

© AP Photo
2 из 8

Там находилось около тысячи гостей.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
3 из 8

При возгорании обрушилась крыша.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
4 из 8

По данным МВД Ирака, при пожаре погибли 93 человека, еще сто пострадали.

© AP Photo
5 из 8

Организация Красного Полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
6 из 8

Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил, что погибли 113 человек, но эта цифра не окончательная.

© AP Photo
7 из 8

В связи с пожаром задержаны девять человек.

© AP Photo / Farid Abdulwahed
8 из 8
 
В миреИракМосулЭрбиль
 
 
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