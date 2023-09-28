https://ria.ru/20230928/pozhar-1899282206.html

Число погибших при пожаре на свадьбе в Ираке достигло 98 человек

Число погибших при пожаре на свадьбе в Ираке достигло 98 человек - РИА Новости, 28.09.2023

Число погибших при пожаре на свадьбе в Ираке достигло 98 человек

Число погибших во время сильного пожара на свадьбе в Ираке возросло до 98 человек, сообщил представитель департамента здравоохранения провинции Найнава Башар... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:48

2023-09-28T18:48

2023-09-28T18:50

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ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Число погибших во время сильного пожара на свадьбе в Ираке возросло до 98 человек, сообщил представитель департамента здравоохранения провинции Найнава Башар аль-Джадер информационному агентству Shafaq. Ранее МВД Ирака сообщало о 93 погибших. "Число погибших в результате трагедии в Хамдании выросло до 98 после того, как были официально зарегистрированы новые случаи смерти судебно-медицинской экспертизой в Мосуле среди получивших ранения", - отметил аль-Джадер. В свою очередь директор больницы Ас-Салам в Мосуле Фирас Акрави сообщил, что в больницу поступили 52 пострадавших при трагедии в Хамдании, которым оказана медицинская помощь, 20 из них пережили хирургические операции. Потом эти раненые были направлены, согласно указанию властей, в провинции Эрбиль и Дахук в Иракском Курдистане. Как сообщают иракские СМИ, выжившие гости свадьбы рассказали, что торжество последовало за церковной службой, поскольку молодожены относились к христианской общине, на праздновании присутствовали сотни людей. Примерно через час после начала мероприятия напольная пиротехника подожгла свисавшие по центру зала украшения на потолке в тот момент, когда жених и невеста танцевали. Они выжили во время пожара и находятся в больнице. В распространенной в социальных сетях видеозаписи со свадьбы видно, как молодожены медленно танцуют, прежде чем невеста в ужасе обернулась и увидела, как пламя быстро поднимается по стенам, а вспыхнувшие куски украшения на потолке падают на пол. В четверг в Ираке начался трехдневный траур по жертвам трагедии. Премьер-министр Мухаммеж ас-Судани распорядился проверить все закрытые общественные места для массовых мероприятий на соответствие правилам противопожарной безопасности. В среду МВД Ирака объявило о задержании 14 человек в связи с пожаром в зале свадебных торжеств, в том числе владельца помещения, распорядителя зала и устроителя шоу с использованием пиротехники.

https://ria.ru/20230927/pozhar-1898959558.html

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