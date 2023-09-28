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"Неудачная атака". В США рассказали о провале ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 28.09.2023 (обновлено: 03:29 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/poteri-1899081767.html
"Неудачная атака". В США рассказали о провале ВСУ под Артемовском
"Неудачная атака". В США рассказали о провале ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 28.09.2023
"Неудачная атака". В США рассказали о провале ВСУ под Артемовском
ВСУ потеряли три польских бронетранспортера Rosomak в провалившейся контратаке под Артемовском, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T03:07
2023-09-28T03:29
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
артемовск
клещеевка
россия
украина
бмп-2
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ВСУ потеряли три польских бронетранспортера Rosomak в провалившейся контратаке под Артемовском, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.&quot;Украинская атака на российские позиции возле Андреевки, к югу от Клещеевки на южной окраине Бахмута (Артемовска. — Прим. Ред.), по-видимому, провалилась примерно 24 сентября, ВСУ потеряли не менее восьми боевых машин пехоты, включая пять БМП-2 и три новых бронетранспортера Rosomak польского производства&quot;, — заявил он.По мнению журналиста, контратаку ВСУ под Артемовском следует описать как "неудачную".Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ не добились положительных результатов у Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки, противник частично уничтожен.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230926/drony-1898839069.html
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в мире, вооруженные силы украины, артемовск, клещеевка, россия, украина, бмп-2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Клещеевка, Россия, Украина, БМП-2
"Неудачная атака". В США рассказали о провале ВСУ под Артемовском

Forbes: ВСУ потеряли три бронетранспортера Rosomak в контратаке под Артемовском

© Фото : Michigan Army National Guard photo by Spc. Robert DouglasБронетранспортер Rosomak
Бронетранспортер Rosomak - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Michigan Army National Guard photo by Spc. Robert Douglas
Бронетранспортер Rosomak. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ВСУ потеряли три польских бронетранспортера Rosomak в провалившейся контратаке под Артемовском, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«

"Украинская атака на российские позиции возле Андреевки, к югу от Клещеевки на южной окраине Бахмута (Артемовска. — Прим. Ред.), по-видимому, провалилась примерно 24 сентября, ВСУ потеряли не менее восьми боевых машин пехоты, включая пять БМП-2 и три новых бронетранспортера Rosomak польского производства", — заявил он.

По мнению журналиста, контратаку ВСУ под Артемовском следует описать как "неудачную".

Польский БТР Rosomak — колесный бронетранспортер, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он вооружен пушкой калибра 30 миллиметров.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ не добились положительных результатов у Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки, противник частично уничтожен.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныАртемовскКлещеевкаРоссияУкраинаБМП-2
 
 
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