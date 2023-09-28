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Китай разрешил поставки свинины из России - РИА Новости, 28.09.2023
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14:22 28.09.2023 (обновлено: 15:07 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/postavki-1899197682.html
Китай разрешил поставки свинины из России
Китай разрешил поставки свинины из России - РИА Новости, 28.09.2023
Китай разрешил поставки свинины из России
Главное таможенное управление Китайской Народной Республики отменило ограничения на экспорт свинины из России, которые были введены в 2008 году, сообщила... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:22
2023-09-28T15:07
россия
экономика
китай
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Главное таможенное управление Китайской Народной Республики отменило ограничения на экспорт свинины из России, которые были введены в 2008 году, сообщила пресс-служба Россельхознадзора."Главное таможенное управление Китайской Народной Республики разрешило поставки свинины из России. Решение принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в России", - говорится в сообщении ведомства."Ограничения на ввоз свинины из России, установленные ранее действующим Главным управлением по надзору за качеством, инспекцией и карантином, а также Министерством сельского хозяйства КНР объявлением номер 125 от 2008 года, больше не применяются", - добавляется в сообщении. Уточняется, что инспекционные и карантинные требования к российской свинине, экспортируемой в Китай, будут сформулированы ГТУ КНР отдельно.Ограничения на поставки, введенные в 2008 году, были связаны с распространением в РФ африканской чумы свиней. Вопросы в этой связи были одним из важных препятствий в восстановлении допуска российской свинины на китайский рынок. Россельхознадзор накануне сообщал, что Россия и Китай заметно продвинулись в организации доступа российской свинины в КНР, и что китайская сторона в ближайшее время опубликует уведомление о принятии регионализации России по африканской чуме свиней - то есть по разрешению поставок из регионов с отсутствием АЧС.Ведомство подчеркивает, что в течение 10 лет, с 2013 года, проводило масштабную работу над обеспечением допуска свиноводческой продукции на рынок Китая. Многоступенчатая процедура включала в себя переговорный процесс, в том числе в рамках специализированных двусторонних рабочих групп, а также организацию визитов представителей Китая в Россию для ознакомления с инструментами государственного надзора за безопасностью свиноводческой продукции и профилактики распространения АЧС. На решение вопроса была направлена деятельность научно-исследовательских институтов и лабораторий Россельхознадзора.
https://ria.ru/20230928/spetssluzhby-1899083357.html
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россия, экономика, китай, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Россия, Экономика, Китай, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Китай разрешил поставки свинины из России

Россельхознадзор: Китай разрешил поставки свинины из России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Главное таможенное управление Китайской Народной Республики отменило ограничения на экспорт свинины из России, которые были введены в 2008 году, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
"Главное таможенное управление Китайской Народной Республики разрешило поставки свинины из России. Решение принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в России", - говорится в сообщении ведомства.
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"Ограничения на ввоз свинины из России, установленные ранее действующим Главным управлением по надзору за качеством, инспекцией и карантином, а также Министерством сельского хозяйства КНР объявлением номер 125 от 2008 года, больше не применяются", - добавляется в сообщении. Уточняется, что инспекционные и карантинные требования к российской свинине, экспортируемой в Китай, будут сформулированы ГТУ КНР отдельно.
Ограничения на поставки, введенные в 2008 году, были связаны с распространением в РФ африканской чумы свиней. Вопросы в этой связи были одним из важных препятствий в восстановлении допуска российской свинины на китайский рынок. Россельхознадзор накануне сообщал, что Россия и Китай заметно продвинулись в организации доступа российской свинины в КНР, и что китайская сторона в ближайшее время опубликует уведомление о принятии регионализации России по африканской чуме свиней - то есть по разрешению поставок из регионов с отсутствием АЧС.
Ведомство подчеркивает, что в течение 10 лет, с 2013 года, проводило масштабную работу над обеспечением допуска свиноводческой продукции на рынок Китая. Многоступенчатая процедура включала в себя переговорный процесс, в том числе в рамках специализированных двусторонних рабочих групп, а также организацию визитов представителей Китая в Россию для ознакомления с инструментами государственного надзора за безопасностью свиноводческой продукции и профилактики распространения АЧС. На решение вопроса была направлена деятельность научно-исследовательских институтов и лабораторий Россельхознадзора.
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