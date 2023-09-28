https://ria.ru/20230928/pompeo-1899089717.html

Помпео рассказал о своих беседах с Путиным

Помпео рассказал о своих беседах с Путиным - РИА Новости, 28.09.2023

Помпео рассказал о своих беседах с Путиным

Бывший госсекретарь США Майк Помпео рассказал о своей работе в качестве министра иностранных дел и контактах с президентом России Владимиром Путиным, передает... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T07:44

2023-09-28T07:44

2023-09-28T10:37

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АФИНЫ, 28 сен — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео рассказал о своей работе в качестве министра иностранных дел и контактах с президентом России Владимиром Путиным, передает Афинское агентство новостей АМНА. Помпео был основным докладчиком на первом Американско-Средиземноморском инвестиционном форуме, организованном Joseph Sassoon Group — нью-йоркской компанией по управлению инвестициями. В своем выступлении он особо упомянул о необходимости разрешения конфликтов по дипломатическим каналам."В целом мы проделали хорошую работу", — подвел он итог своему пребыванию во главе Госдепартамента. При этом бывший госсекретарь особо отметил экономическое развитие, заявив, что оно гарантирует безопасность и процветание. "Все связано с ВВП стран", — приводит АМНА его слова. Говоря о встречах с российским лидером, Помпео признался, что они часто шутили по поводу КГБ и спецслужб. По его словам, у Путина есть видение восстановления великой Российской империи. Экс-госсекретарь также выразил уверенность, что нормальная жизнь вернется. "Наши союзники знают, что мы всегда будем рядом с ними", — сказал он. Нынешние связи России и Китая Помпео оценил как более прочные, чем три года назад, хотя, по его мнению, это отношения необходимости. Он полагает, что между Москвой и Пекином столько трений, что, как только представится такая возможность, они разойдутся в противоположные стороны. "Эти два лидера не смогут стать близкими друзьями", — считает дипломат. Коснулся он и сегодняшних дебатов кандидатов в президенты США от Республиканской партии, отметив, что не сможет посмотреть их из-за разницы во времени. Грецию бывший госсекретарь назвал важным партнером США, а связи между двумя странами охарактеризовал как тесные. "Мы всегда считали Грецию центром НАТО в регионе", — сказал он, подчеркнув, что Греция — лучшее место для инвестиций и обеспечения процветания. "Я всегда чувствую себя прекрасно, посещая Грецию", — добавил бывший госсекретарь. Он выразил надежду на диалог с Турцией, отметив, что и во время его пребывания в Госдепартаменте рассчитывали на контакты, а не на конфронтацию. Сейчас, по мнению Помпео, Реджеп Тайип Эрдоган сталкивается с экономическими проблемами, но надеется справиться с ними и стать хорошим партнером не только в регионе, но и в НАТО. У него есть для этого возможности, считает Помпео. Еще один вопрос касался закупки Турцией самолетов F-16. На это бывший госсекретарь ответил, что старается держаться подальше от политики, и подчеркнул, что США прекрасно сотрудничают с Грецией и Кипром, а НАТО играет важную роль. Говоря о деле сенатора Роберта Менендеса, которого обвиняют в коррупции, Помпео заверил, что суд все выяснит, но признал, что обвинения очень серьезны, особенно в отношении высокопоставленного американского чиновника.

https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862869223.html

https://ria.ru/20230928/gegemoniya-1899088464.html

https://ria.ru/20230404/pompeo-1862917257.html

https://ria.ru/20230704/postavki-1882263059.html

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в мире, сша, греция, майк помпео, владимир путин, нато