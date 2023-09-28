Помпео рассказал о своих беседах с Путиным
Помпео рассказал о шутках с Путиным и оценил связи России с Китаем
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolМайк Помпео
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Майк Помпео. Архивное фото
АФИНЫ, 28 сен — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео рассказал о своей работе в качестве министра иностранных дел и контактах с президентом России Владимиром Путиным, передает Афинское агентство новостей АМНА.
Помпео был основным докладчиком на первом Американско-Средиземноморском инвестиционном форуме, организованном Joseph Sassoon Group — нью-йоркской компанией по управлению инвестициями. В своем выступлении он особо упомянул о необходимости разрешения конфликтов по дипломатическим каналам.
"В целом мы проделали хорошую работу", — подвел он итог своему пребыванию во главе Госдепартамента. При этом бывший госсекретарь особо отметил экономическое развитие, заявив, что оно гарантирует безопасность и процветание.
"Все связано с ВВП стран", — приводит АМНА его слова.
Говоря о встречах с российским лидером, Помпео признался, что они часто шутили по поводу КГБ и спецслужб. По его словам, у Путина есть видение восстановления великой Российской империи. Экс-госсекретарь также выразил уверенность, что нормальная жизнь вернется.
"Наши союзники знают, что мы всегда будем рядом с ними", — сказал он.
Нынешние связи России и Китая Помпео оценил как более прочные, чем три года назад, хотя, по его мнению, это отношения необходимости. Он полагает, что между Москвой и Пекином столько трений, что, как только представится такая возможность, они разойдутся в противоположные стороны.
"Эти два лидера не смогут стать близкими друзьями", — считает дипломат.
Коснулся он и сегодняшних дебатов кандидатов в президенты США от Республиканской партии, отметив, что не сможет посмотреть их из-за разницы во времени.
Грецию бывший госсекретарь назвал важным партнером США, а связи между двумя странами охарактеризовал как тесные.
"Мы всегда считали Грецию центром НАТО в регионе", — сказал он, подчеркнув, что Греция — лучшее место для инвестиций и обеспечения процветания.
"Я всегда чувствую себя прекрасно, посещая Грецию", — добавил бывший госсекретарь.
Он выразил надежду на диалог с Турцией, отметив, что и во время его пребывания в Госдепартаменте рассчитывали на контакты, а не на конфронтацию. Сейчас, по мнению Помпео, Реджеп Тайип Эрдоган сталкивается с экономическими проблемами, но надеется справиться с ними и стать хорошим партнером не только в регионе, но и в НАТО. У него есть для этого возможности, считает Помпео.
Еще один вопрос касался закупки Турцией самолетов F-16. На это бывший госсекретарь ответил, что старается держаться подальше от политики, и подчеркнул, что США прекрасно сотрудничают с Грецией и Кипром, а НАТО играет важную роль.
Говоря о деле сенатора Роберта Менендеса, которого обвиняют в коррупции, Помпео заверил, что суд все выяснит, но признал, что обвинения очень серьезны, особенно в отношении высокопоставленного американского чиновника.