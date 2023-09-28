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В МВФ сообщили о технических обсуждениях с Украиной по программе помощи
В МВФ сообщили о технических обсуждениях с Украиной по программе помощи - РИА Новости, 28.09.2023
В МВФ сообщили о технических обсуждениях с Украиной по программе помощи
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в настоящее время проводит технические обсуждения с властями Украины в рамках программы финансовой помощи, заявила... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:04
2023-09-28T18:04
2023-09-28T18:04
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в настоящее время проводит технические обсуждения с властями Украины в рамках программы финансовой помощи, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. “В настоящее время миссия находится в процессе работы, проводит технические обсуждения с украинскими властями по последним событиям, а также фискальным, финансовым и структурным политикам”, - сообщила она в четверг. Козак уточнила, что указанные технические обсуждения проводятся для подготовки ко второму обзору в рамках программы финансовой помощи Киеву со стороны МВФ и в международной организации намерены больше сообщить по теме Украины по итогам работы технической миссии. При этом представитель МВФ не стала отвечать на вопрос, существует ли вероятность роста потребности Украины в дополнительной помощи, уже согласованной международной организацией. В начале июля в украинском министерстве финансов сообщили, что транш от МВФ в размере 890 миллионов долларов поступил в общий фонд бюджета страны. Ранее Международный валютный фонд заявил, что исполнительный совет организации завершил первый обзор программы финансовой помощи Украине для выплаты Киеву транша в объеме 900 миллионов долларов. В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года.
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мвф, киев, украина, в мире
МВФ, Киев, Украина, В мире
В МВФ сообщили о технических обсуждениях с Украиной по программе помощи
МВФ проводит технические обсуждения с властями Украины по программе помощи
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в настоящее время проводит технические обсуждения с властями Украины в рамках программы финансовой помощи, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
“В настоящее время миссия находится в процессе работы, проводит технические обсуждения с украинскими властями по последним событиям, а также фискальным, финансовым и структурным политикам”, - сообщила она в четверг.
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Козак уточнила, что указанные технические обсуждения проводятся для подготовки ко второму обзору в рамках программы финансовой помощи Киеву
со стороны МВФ и в международной организации намерены больше сообщить по теме Украины по итогам работы технической миссии.
При этом представитель МВФ не стала отвечать на вопрос, существует ли вероятность роста потребности Украины в дополнительной помощи, уже согласованной международной организацией.
В начале июля в украинском министерстве финансов сообщили, что транш от МВФ в размере 890 миллионов долларов поступил в общий фонд бюджета страны.
Ранее Международный валютный фонд заявил, что исполнительный совет организации завершил первый обзор программы финансовой помощи Украине для выплаты Киеву транша в объеме 900 миллионов долларов.
В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года.
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