https://ria.ru/20230928/pomosch-1899232342.html

Более 900 жителей получили помощь в тверском фонде "Защитники Отечества"

Более 900 жителей получили помощь в тверском фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости, 28.09.2023

Более 900 жителей получили помощь в тверском фонде "Защитники Отечества"

Специалисты филиала фонда "Защитники Отчества" Тверской области за четыре месяца работы оказали помощь или проконсультировали 963 человека, сообщает... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:23

2023-09-28T16:23

2023-09-28T16:24

тверская область

игорь руденя

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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ТВЕРЬ, 28 сен – РИА Новости. Специалисты филиала фонда "Защитники Отчества" Тверской области за четыре месяца работы оказали помощь или проконсультировали 963 человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.В фонд обращаются ветераны боевых действий, действующие военнослужащие или их семьи, а также семьи погибших участников СВО. Всего было принято свыше 1,4 тысячи обращений, из которых 80% уже решено."Работа областного филиала фонда "Защитники Отчества" по поручению губернатора Игоря Рудени находится в зоне постоянного внимания министерств и ведомств региона, оказывающих содействие в решении вопросов военнослужащих и их семей", - отметили в пресс-службе.Большая часть обращений в тверской филиал фонда касается получения социальной поддержки, удостоверений ветерана боевых действий, юридических консультаций, льгот в образовательные учреждения, а также решения бытовых вопросов и оказания медицинской помощи."Фонд активно помогает и самим участникам СВО. Например, прапорщик Андрей Омельченко обратился с просьбой об оформлении удостоверения ветерана боевых действий и социальных выплат. Соцкоординаторы помогли бойцу собрать пакет документов и сопровождали его на всех этапах оформления до момента получения удостоверения. Сейчас военнослужащему продолжают оказывать юридическую помощь для оформления мер поддержки", - говорится в сообщении.В Тверской области филиал фонда начал работу 1 июня 2023 года. В нем работает 22 социальных координатора, 19 из них - в муниципалитетах. Налажено сотрудничество с военным комиссариатом, региональными министерствами здравоохранения, образования, социальной защиты населения и подведомственными им учреждениями, а также с волонтерскими и общественными организациями.

https://ria.ru/20230921/investitsii-1897781794.html

https://ria.ru/20230919/premiya-1897350580.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"