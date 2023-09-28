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Более 900 жителей получили помощь в тверском фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости, 28.09.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
16:23 28.09.2023 (обновлено: 16:24 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/pomosch-1899232342.html
Более 900 жителей получили помощь в тверском фонде "Защитники Отечества"
Более 900 жителей получили помощь в тверском фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости, 28.09.2023
Более 900 жителей получили помощь в тверском фонде "Защитники Отечества"
Специалисты филиала фонда "Защитники Отчества" Тверской области за четыре месяца работы оказали помощь или проконсультировали 963 человека, сообщает... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:23
2023-09-28T16:24
тверская область
игорь руденя
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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ТВЕРЬ, 28 сен – РИА Новости. Специалисты филиала фонда "Защитники Отчества" Тверской области за четыре месяца работы оказали помощь или проконсультировали 963 человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.В фонд обращаются ветераны боевых действий, действующие военнослужащие или их семьи, а также семьи погибших участников СВО. Всего было принято свыше 1,4 тысячи обращений, из которых 80% уже решено."Работа областного филиала фонда "Защитники Отчества" по поручению губернатора Игоря Рудени находится в зоне постоянного внимания министерств и ведомств региона, оказывающих содействие в решении вопросов военнослужащих и их семей", - отметили в пресс-службе.Большая часть обращений в тверской филиал фонда касается получения социальной поддержки, удостоверений ветерана боевых действий, юридических консультаций, льгот в образовательные учреждения, а также решения бытовых вопросов и оказания медицинской помощи."Фонд активно помогает и самим участникам СВО. Например, прапорщик Андрей Омельченко обратился с просьбой об оформлении удостоверения ветерана боевых действий и социальных выплат. Соцкоординаторы помогли бойцу собрать пакет документов и сопровождали его на всех этапах оформления до момента получения удостоверения. Сейчас военнослужащему продолжают оказывать юридическую помощь для оформления мер поддержки", - говорится в сообщении.В Тверской области филиал фонда начал работу 1 июня 2023 года. В нем работает 22 социальных координатора, 19 из них - в муниципалитетах. Налажено сотрудничество с военным комиссариатом, региональными министерствами здравоохранения, образования, социальной защиты населения и подведомственными им учреждениями, а также с волонтерскими и общественными организациями.
https://ria.ru/20230921/investitsii-1897781794.html
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игорь руденя, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Тверская область, Игорь Руденя, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"

Более 900 жителей получили помощь в тверском фонде "Защитники Отечества"

© Фото : Правительство Тверской области Более 900 жителей получили помощь в тверском фонде "Защитники Отечества"
Более 900 жителей получили помощь в тверском фонде Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Более 900 жителей получили помощь в тверском фонде "Защитники Отечества"
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 28 сен – РИА Новости. Специалисты филиала фонда "Защитники Отчества" Тверской области за четыре месяца работы оказали помощь или проконсультировали 963 человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В фонд обращаются ветераны боевых действий, действующие военнослужащие или их семьи, а также семьи погибших участников СВО. Всего было принято свыше 1,4 тысячи обращений, из которых 80% уже решено.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Руденя: объем инвестиций в экономику Тверской области увеличился на 30%
21 сентября, 14:41
"Работа областного филиала фонда "Защитники Отчества" по поручению губернатора Игоря Рудени находится в зоне постоянного внимания министерств и ведомств региона, оказывающих содействие в решении вопросов военнослужащих и их семей", - отметили в пресс-службе.
Большая часть обращений в тверской филиал фонда касается получения социальной поддержки, удостоверений ветерана боевых действий, юридических консультаций, льгот в образовательные учреждения, а также решения бытовых вопросов и оказания медицинской помощи.
"Фонд активно помогает и самим участникам СВО. Например, прапорщик Андрей Омельченко обратился с просьбой об оформлении удостоверения ветерана боевых действий и социальных выплат. Соцкоординаторы помогли бойцу собрать пакет документов и сопровождали его на всех этапах оформления до момента получения удостоверения. Сейчас военнослужащему продолжают оказывать юридическую помощь для оформления мер поддержки", - говорится в сообщении.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Премия губернатора для педагогов колледжей введена в Тверской области
19 сентября, 18:42
В Тверской области филиал фонда начал работу 1 июня 2023 года. В нем работает 22 социальных координатора, 19 из них - в муниципалитетах. Налажено сотрудничество с военным комиссариатом, региональными министерствами здравоохранения, образования, социальной защиты населения и подведомственными им учреждениями, а также с волонтерскими и общественными организациями.
 
Тверская областьИгорь РуденяФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
 
 
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