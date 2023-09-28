В Минске сообщили о нарушении воздушной границы со стороны Польши
Минобороны Белоруссии заявило о нарушении границы республики польским вертолетом
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterВертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе. Архивное фото
МИНСК, 28 сен — РИА Новости. Польский вертолет в течение часа дважды нарушил границу Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.
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"Сегодня в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров", — говорится в пресс-релизе.
В 16:22 минуты воздушное судно вновь нарушило границу, зайдя на 300 метров.
Подчеркивается, что эту информацию подтверждают данные объективного контроля.
В связи с инцидентами белорусские военные поднимали в воздух дежурную авиацию. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, готовится дипломатическая нота.
Варшава, в свою очередь, опровергла обвинения в нарушении воздушного пространства.
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"Заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности. Это подтверждается записями системы управления полетом и радиолокационных станций", — говорится в заявлении оперативного командования Генштаба Вооруженных сил Польши.
Это уже не первый случай, когда Минск указывает на нарушение границы польскими воздушными судами. Так, 1 сентября военный вертолет Польши Ми-24 вошел в белорусское воздушное пространство в Берестовицком районе Гродненской области. На предельно малой высоте он пересек границу, зашел на глубину до 1200 метров, а затем вернулся обратно. Как заявил впоследствии глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, в ведомстве считают, что причиной инцидента стал низкий уровень подготовки летчика.