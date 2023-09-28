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В Минске сообщили о нарушении воздушной границы со стороны Польши - РИА Новости, 28.09.2023
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18:44 28.09.2023 (обновлено: 20:43 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/polsha-1899281035.html
В Минске сообщили о нарушении воздушной границы со стороны Польши
В Минске сообщили о нарушении воздушной границы со стороны Польши - РИА Новости, 28.09.2023
В Минске сообщили о нарушении воздушной границы со стороны Польши
Польский вертолет в течение часа дважды нарушил границу Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:44
2023-09-28T20:43
белоруссия
польша
в мире
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МИНСК, 28 сен — РИА Новости. Польский вертолет в течение часа дважды нарушил границу Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны."Сегодня в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров", — говорится в пресс-релизе.В 16:22 минуты воздушное судно вновь нарушило границу, зайдя на 300 метров.Подчеркивается, что эту информацию подтверждают данные объективного контроля.В связи с инцидентами белорусские военные поднимали в воздух дежурную авиацию. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, готовится дипломатическая нота.Варшава, в свою очередь, опровергла обвинения в нарушении воздушного пространства."Заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности. Это подтверждается записями системы управления полетом и радиолокационных станций", — говорится в заявлении оперативного командования Генштаба Вооруженных сил Польши.Это уже не первый случай, когда Минск указывает на нарушение границы польскими воздушными судами. Так, 1 сентября военный вертолет Польши Ми-24 вошел в белорусское воздушное пространство в Берестовицком районе Гродненской области. На предельно малой высоте он пересек границу, зашел на глубину до 1200 метров, а затем вернулся обратно. Как заявил впоследствии глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, в ведомстве считают, что причиной инцидента стал низкий уровень подготовки летчика.
https://ria.ru/20230917/lukashenko-1896833744.html
https://ria.ru/20230905/polsha-1894311044.html
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белоруссия, польша, в мире
Белоруссия, Польша, В мире
В Минске сообщили о нарушении воздушной границы со стороны Польши

Минобороны Белоруссии заявило о нарушении границы республики польским вертолетом

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterВертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 сен — РИА Новости. Польский вертолет в течение часа дважды нарушил границу Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.
«
"Сегодня в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров", — говорится в пресс-релизе.
В 16:22 минуты воздушное судно вновь нарушило границу, зайдя на 300 метров.
Подчеркивается, что эту информацию подтверждают данные объективного контроля.
В связи с инцидентами белорусские военные поднимали в воздух дежурную авиацию. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, готовится дипломатическая нота.
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Варшава, в свою очередь, опровергла обвинения в нарушении воздушного пространства.
«
"Заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности. Это подтверждается записями системы управления полетом и радиолокационных станций", — говорится в заявлении оперативного командования Генштаба Вооруженных сил Польши.
Это уже не первый случай, когда Минск указывает на нарушение границы польскими воздушными судами. Так, 1 сентября военный вертолет Польши Ми-24 вошел в белорусское воздушное пространство в Берестовицком районе Гродненской области. На предельно малой высоте он пересек границу, зашел на глубину до 1200 метров, а затем вернулся обратно. Как заявил впоследствии глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, в ведомстве считают, что причиной инцидента стал низкий уровень подготовки летчика.
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