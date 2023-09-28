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В Польше резко ответили на предложение Украины по снятию эмбарго на зерно - РИА Новости, 28.09.2023
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12:40 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/polsha-1899162767.html
В Польше резко ответили на предложение Украины по снятию эмбарго на зерно
В Польше резко ответили на предложение Украины по снятию эмбарго на зерно - РИА Новости, 28.09.2023
В Польше резко ответили на предложение Украины по снятию эмбарго на зерно
Предложения Украины по снятию эмбарго на поставки продовольствия в страны Европейского союза неприемлемы, заявил в эфире Польского телевидения пресс-секретарь... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:40
2023-09-28T12:40
украина
польша
венгрия
тарас качка
матеуш моравецкий
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
в мире
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ВАРШАВА, 28 сен – РИА Новости. Предложения Украины по снятию эмбарго на поставки продовольствия в страны Европейского союза неприемлемы, заявил в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства Петр Мюллер. Заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил в среду, что если Польша, Венгрия и Словакия гарантируют не применять односторонние ограничительные меры в отношении поставок товаров из Украины, то Киев сможет считать спор исчерпанным и отозвать жалобу из Всемирной торговой организации (ВТО). Жалоба была подана Украиной в связи с продлением вышеуказанными странами эмбарго на Украинскую сельскохозяйственную продукцию. "Украина де-факто хочет, чтобы товары могли въезжать в Польшу без четких ограничений. На данный момент это неприемлемо", - сказал Мюллер. "Эмбарго будет сохраняться до тех пор, пока мы не придем к выводу, что оно не оказывает негативного влияния на наш аграрный рынок, что в ближайшей перспективе вряд ли произойдет", - добавил он. При этом представитель польского правительства заявил, что отзыв Украиной своей жалобы из ВТО был бы хорошим жестом и "показал бы, что Украина все же хочет говорить по-партнерски, а не процессуально". В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898895379.html
https://ria.ru/20230926/zerno-1898833279.html
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украина, польша, венгрия, тарас качка, матеуш моравецкий, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире, украинское зерно, отмена эмбарго на зерно
Украина, Польша, Венгрия, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, В мире, украинское зерно, Отмена эмбарго на зерно
В Польше резко ответили на предложение Украины по снятию эмбарго на зерно

Правительство Польши резко ответило на предложение Украины по снятию эмбарго

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 сен – РИА Новости. Предложения Украины по снятию эмбарго на поставки продовольствия в страны Европейского союза неприемлемы, заявил в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.
Заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил в среду, что если Польша, Венгрия и Словакия гарантируют не применять односторонние ограничительные меры в отношении поставок товаров из Украины, то Киев сможет считать спор исчерпанным и отозвать жалобу из Всемирной торговой организации (ВТО). Жалоба была подана Украиной в связи с продлением вышеуказанными странами эмбарго на Украинскую сельскохозяйственную продукцию.
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"Украина де-факто хочет, чтобы товары могли въезжать в Польшу без четких ограничений. На данный момент это неприемлемо", - сказал Мюллер.
"Эмбарго будет сохраняться до тех пор, пока мы не придем к выводу, что оно не оказывает негативного влияния на наш аграрный рынок, что в ближайшей перспективе вряд ли произойдет", - добавил он.
При этом представитель польского правительства заявил, что отзыв Украиной своей жалобы из ВТО был бы хорошим жестом и "показал бы, что Украина все же хочет говорить по-партнерски, а не процессуально".
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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УкраинаПольшаВенгрияТарас КачкаМатеуш МоравецкийВсемирная торговая организация (ВТО)ЕвросоюзВ миреукраинское зерноОтмена эмбарго на зерно
 
 
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