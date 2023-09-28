https://ria.ru/20230928/polsha-1899162767.html

В Польше резко ответили на предложение Украины по снятию эмбарго на зерно

В Польше резко ответили на предложение Украины по снятию эмбарго на зерно - РИА Новости, 28.09.2023

В Польше резко ответили на предложение Украины по снятию эмбарго на зерно

Предложения Украины по снятию эмбарго на поставки продовольствия в страны Европейского союза неприемлемы, заявил в эфире Польского телевидения пресс-секретарь... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:40

2023-09-28T12:40

2023-09-28T12:40

украина

польша

венгрия

тарас качка

матеуш моравецкий

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg

ВАРШАВА, 28 сен – РИА Новости. Предложения Украины по снятию эмбарго на поставки продовольствия в страны Европейского союза неприемлемы, заявил в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства Петр Мюллер. Заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил в среду, что если Польша, Венгрия и Словакия гарантируют не применять односторонние ограничительные меры в отношении поставок товаров из Украины, то Киев сможет считать спор исчерпанным и отозвать жалобу из Всемирной торговой организации (ВТО). Жалоба была подана Украиной в связи с продлением вышеуказанными странами эмбарго на Украинскую сельскохозяйственную продукцию. "Украина де-факто хочет, чтобы товары могли въезжать в Польшу без четких ограничений. На данный момент это неприемлемо", - сказал Мюллер. "Эмбарго будет сохраняться до тех пор, пока мы не придем к выводу, что оно не оказывает негативного влияния на наш аграрный рынок, что в ближайшей перспективе вряд ли произойдет", - добавил он. При этом представитель польского правительства заявил, что отзыв Украиной своей жалобы из ВТО был бы хорошим жестом и "показал бы, что Украина все же хочет говорить по-партнерски, а не процессуально". В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898895379.html

https://ria.ru/20230926/zerno-1898833279.html

украина

польша

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, венгрия, тарас качка, матеуш моравецкий, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире, украинское зерно, отмена эмбарго на зерно