https://ria.ru/20230928/polsha-1899154346.html

В Варшаве не восприняли всерьез заявления Киева о жалобе в ВТО

В Варшаве не восприняли всерьез заявления Киева о жалобе в ВТО - РИА Новости, 28.09.2023

В Варшаве не восприняли всерьез заявления Киева о жалобе в ВТО

Министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил, что не воспринимает всерьез слова замглавы сельхозведомства Украины Тараса Качки на... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:15

2023-09-28T12:15

2023-09-28T12:15

в мире

украина

польша

тарас качка

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

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ВАРШАВА, 28 сен – РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил, что не воспринимает всерьез слова замглавы сельхозведомства Украины Тараса Качки на тему зернового эмбарго и жалобы в ВТО. Заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил в среду, что если Польша, Венгрия и Словакия гарантируют не применять односторонние ограничительные меры в отношении поставок товаров из Украины, то Киев сможет считать спор исчерпанным и отозвать жалобу из Всемирной торговой организации (ВТО). Жалоба была подана Украиной в связи с продлением вышеуказанными странами эмбарго на Украинскую сельскохозяйственную продукцию. "Если… Что значит если? ...Это я тоже могу сказать, хотя я так не говорю, что если Украина не откажется (от жалобы в ВТО – ред.), то мы не сядем за стол переговоров. Видно, что это политическая слабость этого человека, потому что мы должны говорить о будущем и пытаться найти решения", - сказал он. Отвечая на вопрос, следует ли с учетом предыдущих высказываний Качки "делить их на два" или не воспринимать всерьез, Телюс сказал, что он "уже перестает воспринимать их всерьез". Польский министр подчеркнул, что, по его мнению, слова Качки "вредят украинцам, живущим в Польше", а также "настоящим фермерам, а не олигархам, потому что он служит этими заявлениями только олигархам". В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230927/polsha-1898736464.html

https://ria.ru/20230926/polsha-1898610575.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, тарас качка, всемирная торговая организация (вто), евросоюз