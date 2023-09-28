https://ria.ru/20230928/polsha-1899088667.html

"Убирайтесь домой". Украинцам посоветовали бояться из-за выборов в Польше

"Убирайтесь домой". Украинцам посоветовали бояться из-за выборов в Польше - РИА Новости, 28.09.2023

"Убирайтесь домой". Украинцам посоветовали бояться из-за выборов в Польше

Если правящая в Польше партия Право и справедливость и ультраправая Конфедерацией свободы и независимости вступят в союз для победы на выборах, вхождение... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T07:28

2023-09-28T07:28

2023-09-28T07:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Если правящая в Польше партия Право и справедливость и ультраправая Конфедерацией свободы и независимости вступят в союз для победы на выборах, вхождение Украины в ЕС и положение украинских беженцев окажутся под угрозой, считает обозреватель американского издания Foreign Policy Пол Хокенос."Еще более националистически настроенное правительство в Варшаве может оборвать путь Украины в ЕС. В конце концов, высокие дотации Украине уменьшат польский кусок европейского пирога", — подчеркнул автор.Ультраправая Конфедерация свободы и независимости не скрывает свое негативное отношение к Украине и более чем 1,5 миллиона украинских беженцев, отметил журналист. Он привел свидетельства местных украинцев, которые уже сейчас сталкиваются с враждебностью поляков в виде осуждающих постов в социальных сетях и даже криков "убирайся обратно на Украину" на улице.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Польский президент Анджей Дуда отметил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

https://ria.ru/20230927/polsha-1898736464.html

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