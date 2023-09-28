https://ria.ru/20230928/polsha-1899088667.html
"Убирайтесь домой". Украинцам посоветовали бояться из-за выборов в Польше
"Убирайтесь домой". Украинцам посоветовали бояться из-за выборов в Польше - РИА Новости, 28.09.2023
"Убирайтесь домой". Украинцам посоветовали бояться из-за выборов в Польше
Если правящая в Польше партия Право и справедливость и ультраправая Конфедерацией свободы и независимости вступят в союз для победы на выборах, вхождение... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T07:28
2023-09-28T07:28
2023-09-28T07:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Если правящая в Польше партия Право и справедливость и ультраправая Конфедерацией свободы и независимости вступят в союз для победы на выборах, вхождение Украины в ЕС и положение украинских беженцев окажутся под угрозой, считает обозреватель американского издания Foreign Policy Пол Хокенос."Еще более националистически настроенное правительство в Варшаве может оборвать путь Украины в ЕС. В конце концов, высокие дотации Украине уменьшат польский кусок европейского пирога", — подчеркнул автор.Ультраправая Конфедерация свободы и независимости не скрывает свое негативное отношение к Украине и более чем 1,5 миллиона украинских беженцев, отметил журналист. Он привел свидетельства местных украинцев, которые уже сейчас сталкиваются с враждебностью поляков в виде осуждающих постов в социальных сетях и даже криков "убирайся обратно на Украину" на улице.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Польский президент Анджей Дуда отметил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
https://ria.ru/20230927/polsha-1898736464.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша
"Убирайтесь домой". Украинцам посоветовали бояться из-за выборов в Польше
FP: польские консерваторы могут закрыть Украине путь в ЕС