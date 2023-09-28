https://ria.ru/20230928/politsiya-1899218371.html

Фальшивый испанский граф выманил крупные суммы у доверчивых польских женщин

Фальшивый испанский граф выманил крупные суммы у доверчивых польских женщин - РИА Новости, 28.09.2023

Фальшивый испанский граф выманил крупные суммы у доверчивых польских женщин

Фальшивый испанский граф обманом выманил крупные денежные суммы у доверчивых польских женщин, сообщает главное полицейское управление Варшавы. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:32

2023-09-28T15:32

2023-09-28T15:42

в мире

варшава

женева (город)

антонио бандерас

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ВАРШАВА, 28 сен – РИА новости. Фальшивый испанский граф обманом выманил крупные денежные суммы у доверчивых польских женщин, сообщает главное полицейское управление Варшавы. "Он обладал уникальным даром убеждения. Мужчина утверждал, что он богатый аристократ, граф и связан с испанской королевской семьей. Он рассказывал женщинам, что у него временные финансовые проблемы из-за того, что банк заблокировал его платежные карты. Поэтому он просил одолжить ему различные суммы денег на билет на самолет или на срочную медицинскую процедуру", - говорится в сообщении. По данным полиции своим жертвам "граф" демонстрировал свою "финансовую состоятельность". "Одетый в золото и фирменные часы, он позировал на фоне того, что предположительно было его частным самолетом, яхтой и дорогими магазинами в престижных местах", - рассказали в полиции. Мужчина знакомился со случайными женщинами в аэропортах и на вокзалах. За чашкой кофе или напитком он рассказывал им о своей яркой светской жизни и показывал фотографии с яхтами, самолетами и делился впечатлениями из экзотических путешествий. Так называемый "граф" ранее уже был судим за подобные преступления. Также он представился своим жертвам как граф, онколог, владелец клиники недалеко от Женевы и тесть Антонио Бандераса. Он утверждал, что "разработал инновационный метод лечения рака с помощью оргазма", рассказали в полиции. Подозреваемого в мошенничестве временно арестовали на 3 месяца. Ему предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20230729/moshenniki-1886866905.html

https://ria.ru/20220704/obman-1799987888.html

варшава

женева (город)

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в мире, варшава, женева (город), антонио бандерас