https://ria.ru/20230928/pokhischenie-1899264455.html

В Уфе сотрудница банка украла у клиентов 15 миллионов рублей

В Уфе сотрудница банка украла у клиентов 15 миллионов рублей - РИА Новости, 28.09.2023

В Уфе сотрудница банка украла у клиентов 15 миллионов рублей

В Уфе разыскивают сотрудницу одного из банков, которая присвоила 15 миллионов рублей клиентов, сообщает в четверг МВД по Башкирии. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:41

2023-09-28T17:41

2023-09-28T18:24

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УФА, 28 сен – РИА Новости. В Уфе разыскивают сотрудницу одного из банков, которая присвоила 15 миллионов рублей клиентов, сообщает в четверг МВД по Башкирии. "Разыскивается Тахаутдинова Лилия Вагизовна, 1963 года рождения, подозреваемая в хищении денежных средств на сумму около 15 миллионов рублей. По данным следствия, руководитель группы операционного обслуживания юридических лиц одной из кредитно-финансовых организаций обманом присваивал деньги клиентов банка и своих знакомых", - говорится в релизе. По данным полиции, женщина обещала клиентам вложить средства в банковские проекты с высоким доходом, однако на деле средства присваивала, не внося их в кассу банка. Предварительно, от ее рук пострадали четыре человека. Возбуждено уголовное дело о присвоении в особо крупном размере. "Приметы разыскиваемой: на вид 55-60 лет, рост 170 сантиметров, плотного телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы прямые, короткие. Была одета в темно-синюю ветровку, черные классические брюки, белую рубашку, черную жилетку, при себе имела сумку бордового цвета", - сообщили в башкирской полиции. Всех, кто знает о местонахождении подозреваемой, просят обращаться в ближайшие отделы полиции.

https://ria.ru/20230517/bankomat-1872370410.html

https://ria.ru/20230209/ograblenie-1850838700.html

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уфа, происшествия, россия