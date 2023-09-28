https://ria.ru/20230928/podmoskove-1899220993.html

Почти тысяча человек посетили экскурсии в парках Подмосковья в День туризма

Почти тысяча человек посетили экскурсии в парках Подмосковья в День туризма - РИА Новости, 28.09.2023

Почти тысяча человек посетили экскурсии в парках Подмосковья в День туризма

Более одной тысячи человек посетили экскурсии в подмосковных парках в День туризма, который отмечается в России 27 сентября, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:38

2023-09-28T15:38

2023-09-28T15:38

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Более одной тысячи человек посетили экскурсии в подмосковных парках в День туризма, который отмечается в России 27 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.Бесплатные групповые экскурсии в этот день провели более 20 парков Московской области. Так, в одинцовском парке Малевича гости познакомились с арт-объектами выставки современного искусства "При чем тут Малевич?". Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске порадовал двумя экскурсиями, посвященными литературе. В парке имени Олега Степанова в Серпухове экскурсанты посетили знаковые места и выставку исторических фотографий. В ступинском парке культуры и отдыха имени Островского посетители узнали о выдающихся людях и знаменитостях, с которыми связана история парка.Как отметили в пресс-службе, на экскурсии по Зарайскому центральному парку культуры и отдыха гостям рассказали про объект истории XVII века. Участники экскурсии в парке "Скитские пруды" Сергиево Посада узнали об известных писателях муниципалитета, а в городском парке культуры и отдыха Павловского Посада всем желающим рассказали о 130-летней истории парка.В парке "Елочки" Домодедова гости прогулялись по историческим и необычным локациям, а также заглянули в тайную кладовую Театральной галереи. В сквере имени Зайцева в Коломне и территории Коломенского кремля экскурсантам поведали интересные факты о жизни города.В парке "Набережная имени Менделеева" Дубны гости экскурсии увидели самую большую в Европе и Азии таблицу Менделеева, узнали об истории города как главного наукограда СССР и современной России.Совершили прогулку по набережной и услышали рассказ об истории и интересных фактах гости экскурсии в городском парке Солнечногорска, а о раменских землях и истории парка узнали на экскурсии в Раменском городском парке.

https://ria.ru/20230927/sotspodderzhka-1898970706.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), воскресенск, олег степанов