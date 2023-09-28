https://ria.ru/20230928/podkast-1899279470.html

Подкаст РИА Новости стал лауреатом премии "ФИНКОР"

Подкаст РИА Новости стал лауреатом премии "ФИНКОР" - РИА Новости, 28.09.2023

Подкаст РИА Новости стал лауреатом премии "ФИНКОР"

Серия эпизодов подкаста РИА Новости "Мы все умрем. Но это не точно" о формировании финансовой грамотности стала лауреатом в номинации "Радио и подкасты" по... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:37

2023-09-28T18:37

2023-09-28T20:03

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МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. Серия эпизодов подкаста РИА Новости "Мы все умрем. Но это не точно" о формировании финансовой грамотности стала лауреатом в номинации "Радио и подкасты" по направлению "Экономика" Национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР".Подкаст объясняет, как глобальные экономические процессы отражаются на финансовом положении обычных граждан. Эпизоды посвящены проблемам и противоречиям мировой экономической системы и детальному рассмотрению фундаментальных и актуальных процессов в сфере финансов: инфляции, кризисам, финансовым пузырям, деглобализации и т.д. Авторы эпизодов: Артем Буфтяк и Артур Арушанян, звукорежиссер – Анастасия Паниоти, эксперт эпизода – Рафаэль Абдулов.Церемония награждения лауреатов прошла сегодня в рамках Московского финансового форума в Манеже. "ФИНКОР" - национальная премия в области финансовой и экономической журналистики, учреждена Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы и Министерством финансов Российской Федерации для выявления лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов страны, повышению интереса к сферам финансов и экономики как среди опытных, так и среди начинающих журналистов, привлечению молодых специалистов в профессию.Мы все умрём. Но это не точно - подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.

https://ria.ru/20230927/sotrudniki-1898862032.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, риа новости