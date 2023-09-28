https://ria.ru/20230928/podkast-1899279470.html
Подкаст РИА Новости стал лауреатом премии "ФИНКОР"
Подкаст РИА Новости стал лауреатом премии "ФИНКОР" - РИА Новости, 28.09.2023
Подкаст РИА Новости стал лауреатом премии "ФИНКОР"
Серия эпизодов подкаста РИА Новости "Мы все умрем. Но это не точно" о формировании финансовой грамотности стала лауреатом в номинации "Радио и подкасты" по... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:37
2023-09-28T18:37
2023-09-28T20:03
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МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. Серия эпизодов подкаста РИА Новости "Мы все умрем. Но это не точно" о формировании финансовой грамотности стала лауреатом в номинации "Радио и подкасты" по направлению "Экономика" Национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР".Подкаст объясняет, как глобальные экономические процессы отражаются на финансовом положении обычных граждан. Эпизоды посвящены проблемам и противоречиям мировой экономической системы и детальному рассмотрению фундаментальных и актуальных процессов в сфере финансов: инфляции, кризисам, финансовым пузырям, деглобализации и т.д. Авторы эпизодов: Артем Буфтяк и Артур Арушанян, звукорежиссер – Анастасия Паниоти, эксперт эпизода – Рафаэль Абдулов.Церемония награждения лауреатов прошла сегодня в рамках Московского финансового форума в Манеже. "ФИНКОР" - национальная премия в области финансовой и экономической журналистики, учреждена Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы и Министерством финансов Российской Федерации для выявления лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов страны, повышению интереса к сферам финансов и экономики как среди опытных, так и среди начинающих журналистов, привлечению молодых специалистов в профессию.Мы все умрём. Но это не точно - подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, россия, риа новости
Новости агентства, Россия, РИА Новости
МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. Серия эпизодов подкаста РИА Новости "Мы все умрем. Но это не точно" о формировании финансовой грамотности стала лауреатом в номинации "Радио и подкасты" по направлению "Экономика" Национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР".
Подкаст объясняет, как глобальные экономические процессы отражаются на финансовом положении обычных граждан. Эпизоды посвящены проблемам и противоречиям мировой экономической системы и детальному рассмотрению фундаментальных и актуальных процессов в сфере финансов: инфляции, кризисам, финансовым пузырям, деглобализации и т.д. Авторы эпизодов: Артем Буфтяк и Артур Арушанян, звукорежиссер – Анастасия Паниоти, эксперт эпизода – Рафаэль Абдулов.
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Церемония награждения лауреатов прошла сегодня в рамках Московского финансового форума в Манеже
. "ФИНКОР"
- национальная премия в области финансовой и экономической журналистики, учреждена Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы
и Министерством финансов Российской Федерации для выявления лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов страны, повышению интереса к сферам финансов и экономики как среди опытных, так и среди начинающих журналистов, привлечению молодых специалистов в профессию.
Мы все умрём. Но это не точно - подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
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