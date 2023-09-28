Рейтинг@Mail.ru
Раненый украинский солдат рассказал, как попал под обстрел сослуживцев - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/plennyy-1899261606.html
Раненый украинский солдат рассказал, как попал под обстрел сослуживцев
Раненый украинский солдат рассказал, как попал под обстрел сослуживцев - РИА Новости, 28.09.2023
Раненый украинский солдат рассказал, как попал под обстрел сослуживцев
Украинские военные обстреляли свои же позиции, когда ВС РФ начали эвакуировать оттуда раненых солдат ВСУ, заявил украинский военнопленный на видео, которое есть РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:35
2023-09-28T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894358852_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a9eb3eb86fa72948bb50ecf60be631af.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские военные обстреляли свои же позиции, когда ВС РФ начали эвакуировать оттуда раненых солдат ВСУ, заявил украинский военнопленный на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Отправили нас в блиндажи смотреть за посадкой, дали на два дня сухпайков, я спрашивал у ротного, спрашивал у замполита – зачем нас сюда бросили и как это? (Ответили): "Это все приказ, мы не виноваты". Сказали, поменяют. Третий день никто не меняет. После обеда нас захватили русские солдаты", - рассказал военнопленный. "А когда ребята оказали мне помощь, перебинтовали, то вычислили наше местонахождения и начали украинские зенитки, или не знаю кто, выпускать снаряды. Попало мне в ногу, вторую ногу немного забило, пятку оторвало немного", - продолжил пленный. По его словам, командование ВСУ пренебрегало обучением солдат: на полигоне они с сослуживцами были всего два раза. "Меня не учили не стрелять, ничего… На полигоне я кровати таскал, ездили за продуктами, грузили-разгружали. Нас никто ничему не учил. А всего на полигоне был два раза - первый раз из их автомата 20 раз выстрелил, первый раз в руки взял автомат. И второй раз, когда нам выдали оружие – пристрелка", - вспоминает мужчина.
https://ria.ru/20230928/ukraintsy-1899172133.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894358852_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_7e60715e746cb3a284b993b9f92dc200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Раненый украинский солдат рассказал, как попал под обстрел сослуживцев

Раненый украинский пленный рассказал, как его позицию обстреляли свои же

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские военные обстреляли свои же позиции, когда ВС РФ начали эвакуировать оттуда раненых солдат ВСУ, заявил украинский военнопленный на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Отправили нас в блиндажи смотреть за посадкой, дали на два дня сухпайков, я спрашивал у ротного, спрашивал у замполита – зачем нас сюда бросили и как это? (Ответили): "Это все приказ, мы не виноваты". Сказали, поменяют. Третий день никто не меняет. После обеда нас захватили русские солдаты", - рассказал военнопленный.
"А когда ребята оказали мне помощь, перебинтовали, то вычислили наше местонахождения и начали украинские зенитки, или не знаю кто, выпускать снаряды. Попало мне в ногу, вторую ногу немного забило, пятку оторвало немного", - продолжил пленный.
По его словам, командование ВСУ пренебрегало обучением солдат: на полигоне они с сослуживцами были всего два раза. "Меня не учили не стрелять, ничего… На полигоне я кровати таскал, ездили за продуктами, грузили-разгружали. Нас никто ничему не учил. А всего на полигоне был два раза - первый раз из их автомата 20 раз выстрелил, первый раз в руки взял автомат. И второй раз, когда нам выдали оружие – пристрелка", - вспоминает мужчина.
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Алаудинов заявил, что уважает украинцев, сдающихся в плен
13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала