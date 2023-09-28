https://ria.ru/20230928/plennyy-1899261606.html

Раненый украинский солдат рассказал, как попал под обстрел сослуживцев

Раненый украинский солдат рассказал, как попал под обстрел сослуживцев - РИА Новости, 28.09.2023

Раненый украинский солдат рассказал, как попал под обстрел сослуживцев

Украинские военные обстреляли свои же позиции, когда ВС РФ начали эвакуировать оттуда раненых солдат ВСУ, заявил украинский военнопленный на видео, которое есть РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:35

2023-09-28T17:35

2023-09-28T17:35

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские военные обстреляли свои же позиции, когда ВС РФ начали эвакуировать оттуда раненых солдат ВСУ, заявил украинский военнопленный на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Отправили нас в блиндажи смотреть за посадкой, дали на два дня сухпайков, я спрашивал у ротного, спрашивал у замполита – зачем нас сюда бросили и как это? (Ответили): "Это все приказ, мы не виноваты". Сказали, поменяют. Третий день никто не меняет. После обеда нас захватили русские солдаты", - рассказал военнопленный. "А когда ребята оказали мне помощь, перебинтовали, то вычислили наше местонахождения и начали украинские зенитки, или не знаю кто, выпускать снаряды. Попало мне в ногу, вторую ногу немного забило, пятку оторвало немного", - продолжил пленный. По его словам, командование ВСУ пренебрегало обучением солдат: на полигоне они с сослуживцами были всего два раза. "Меня не учили не стрелять, ничего… На полигоне я кровати таскал, ездили за продуктами, грузили-разгружали. Нас никто ничему не учил. А всего на полигоне был два раза - первый раз из их автомата 20 раз выстрелил, первый раз в руки взял автомат. И второй раз, когда нам выдали оружие – пристрелка", - вспоминает мужчина.

https://ria.ru/20230928/ukraintsy-1899172133.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр