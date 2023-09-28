https://ria.ru/20230928/peskov-1899189565.html

Песков заявил, что не знает деталей предложения Еревана по Римскому статуту

Песков заявил, что не знает деталей предложения Еревана по Римскому статуту - РИА Новости, 28.09.2023

Песков заявил, что не знает деталей предложения Еревана по Римскому статуту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает деталями предложения Армении по соглашению с РФ в связи с ратификацией Ереваном Римского РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:57

2023-09-28T13:57

2023-09-28T13:57

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вагаршак арутюнян

мария захарова

международный уголовный суд

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает деталями предложения Армении по соглашению с РФ в связи с ратификацией Ереваном Римского статута. Ранее сообщалось, что Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического урегулирования ситуации, связанной с ратификацией Ереваном Римского статута. "Нет, я не мог", - ответил Песков на вопрос, мог бы он раскрыть суть этого соглашения. Он отметил, что у Армении "была определенная аргументация в пользу необходимости принятия этого статута". "Но в данном случае я не располагаю деталями вот этого предложения о заключении двусторонней договоренности", - заявил Песков, добавив, что, если Армения берет на себя международные обязательства, "здесь нужно смотреть, что она считает превалирующим". Российская сторона не раз выражала неодобрение планами Еревана ратифицировать документ. В частности, источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнули там. Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".

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https://ria.ru/20230911/armeniya-1895556948.html

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в мире, россия, ереван, москва, дмитрий песков, вагаршак арутюнян, мария захарова, международный уголовный суд