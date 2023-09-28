https://ria.ru/20230928/peskov-1899189565.html
Песков заявил, что не знает деталей предложения Еревана по Римскому статуту
Песков заявил, что не знает деталей предложения Еревана по Римскому статуту - РИА Новости, 28.09.2023
Песков заявил, что не знает деталей предложения Еревана по Римскому статуту
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает деталями предложения Армении по соглашению с РФ в связи с ратификацией Ереваном Римского РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:57
2023-09-28T13:57
2023-09-28T13:57
в мире
россия
ереван
москва
дмитрий песков
вагаршак арутюнян
мария захарова
международный уголовный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает деталями предложения Армении по соглашению с РФ в связи с ратификацией Ереваном Римского статута. Ранее сообщалось, что Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического урегулирования ситуации, связанной с ратификацией Ереваном Римского статута. "Нет, я не мог", - ответил Песков на вопрос, мог бы он раскрыть суть этого соглашения. Он отметил, что у Армении "была определенная аргументация в пользу необходимости принятия этого статута". "Но в данном случае я не располагаю деталями вот этого предложения о заключении двусторонней договоренности", - заявил Песков, добавив, что, если Армения берет на себя международные обязательства, "здесь нужно смотреть, что она считает превалирующим". Российская сторона не раз выражала неодобрение планами Еревана ратифицировать документ. В частности, источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнули там. Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
https://ria.ru/20230911/armeniya-1895556948.html
https://ria.ru/20230927/armeniya-1898929229.html
россия
ереван
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd4dba226de4fc6e805ff576f0e55b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ереван, москва, дмитрий песков, вагаршак арутюнян, мария захарова, международный уголовный суд
В мире, Россия, Ереван, Москва, Дмитрий Песков, Вагаршак Арутюнян, Мария Захарова, Международный уголовный суд
Песков заявил, что не знает деталей предложения Еревана по Римскому статуту
Песков: деталей предложения Еревана Москве по Римскому статуту нет
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает деталями предложения Армении по соглашению с РФ в связи с ратификацией Ереваном Римского статута.
Ранее сообщалось, что Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического урегулирования ситуации, связанной с ратификацией Ереваном Римского статута.
Право на катастрофу: Россия должна Армении
"Нет, я не мог", - ответил Песков на вопрос, мог бы он раскрыть суть этого соглашения.
Он отметил, что у Армении "была определенная аргументация в пользу необходимости принятия этого статута".
"Но в данном случае я не располагаю деталями вот этого предложения о заключении двусторонней договоренности", - заявил Песков, добавив, что, если Армения берет на себя международные обязательства, "здесь нужно смотреть, что она считает превалирующим".
Россия была и будет близким союзником и партнером Армении, заявил Песков
Российская сторона не раз выражала неодобрение планами Еревана ратифицировать документ. В частности, источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России
. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнули там.
Восьмого сентября посол Армении
в РФ Вагаршак Арутюнян
был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС
, поездку в Киев
жены Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США
.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной
и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном
и Брюсселем
их враждебной политики по отношению к России".
Захарова призвала игнорировать экстремистские заявления о России и Армении