https://ria.ru/20230928/perevorot-1899075036.html

В Буркина-Фасо заявили о предотвращении госпереворота

В Буркина-Фасо заявили о предотвращении госпереворота - РИА Новости, 28.09.2023

В Буркина-Фасо заявили о предотвращении госпереворота

В Буркина-Фасо предотвратили попытку госпереворота, сообщили военные из переходного правительства. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T00:15

2023-09-28T00:15

2023-09-28T00:37

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буркина-фасо

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Буркина-Фасо предотвратили попытку госпереворота, сообщили военные из переходного правительства."Переходное правительство информирует общественность, что силами разведки была подавлена попытка переворота 26 сентября", — говорится в их заявлении.Добавляется, что силовики задержали некоторых военных и других лиц, стоящих за попыткой путча, а других еще разыскивают.Ранее портал Burkina24 передавал, что в Буркина-Фасо прошли манифестации в поддержку властей переходного периода. Отмечалось, что вечером во вторник в соцсетях началась распространяться информация о "попытке госпереворота", направленного против переходного правительства Буркина-Фасо.В конце сентября прошлого года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230916/khartiya-1896735880.html

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в мире, буркина-фасо