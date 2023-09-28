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В Буркина-Фасо заявили о предотвращении госпереворота - РИА Новости, 28.09.2023
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00:15 28.09.2023 (обновлено: 00:37 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/perevorot-1899075036.html
В Буркина-Фасо заявили о предотвращении госпереворота
В Буркина-Фасо заявили о предотвращении госпереворота - РИА Новости, 28.09.2023
В Буркина-Фасо заявили о предотвращении госпереворота
В Буркина-Фасо предотвратили попытку госпереворота, сообщили военные из переходного правительства. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T00:15
2023-09-28T00:37
в мире
буркина-фасо
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Буркина-Фасо предотвратили попытку госпереворота, сообщили военные из переходного правительства.&quot;Переходное правительство информирует общественность, что силами разведки была подавлена попытка переворота 26 сентября&quot;, — говорится в их заявлении.Добавляется, что силовики задержали некоторых военных и других лиц, стоящих за попыткой путча, а других еще разыскивают.Ранее портал Burkina24 передавал, что в Буркина-Фасо прошли манифестации в поддержку властей переходного периода. Отмечалось, что вечером во вторник в соцсетях началась распространяться информация о "попытке госпереворота", направленного против переходного правительства Буркина-Фасо.В конце сентября прошлого года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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в мире, буркина-фасо
В мире, Буркина-Фасо
В Буркина-Фасо заявили о предотвращении госпереворота

Власти Буркина-Фасо заявили, что предотвратили попытку госпереворота

© AP Photo / Kilaye BationoВоенный патруль на улице столицы Буркина-Фасо Угадугу
Военный патруль на улице столицы Буркина-Фасо Угадугу - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Kilaye Bationo
Военный патруль на улице столицы Буркина-Фасо Угадугу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Буркина-Фасо предотвратили попытку госпереворота, сообщили военные из переходного правительства.
«

"Переходное правительство информирует общественность, что силами разведки была подавлена попытка переворота 26 сентября", — говорится в их заявлении.

Добавляется, что силовики задержали некоторых военных и других лиц, стоящих за попыткой путча, а других еще разыскивают.
Ранее портал Burkina24 передавал, что в Буркина-Фасо прошли манифестации в поддержку властей переходного периода. Отмечалось, что вечером во вторник в соцсетях началась распространяться информация о "попытке госпереворота", направленного против переходного правительства Буркина-Фасо.
В конце сентября прошлого года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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