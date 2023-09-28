https://ria.ru/20230928/peremeny-1899025688.html

"Потратили впустую 20 лет". В США извлекают уроки из конфликта на Украине

"Потратили впустую 20 лет". В США извлекают уроки из конфликта на Украине - РИА Новости, 28.09.2023

"Потратили впустую 20 лет". В США извлекают уроки из конфликта на Украине

Вооруженным силам США было бы крайне сложно добиться успеха в конфликте, похожем на украинский. К такому выводу пришли аналитики из Военного колледжа в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T08:00

2023-09-28T08:00

2023-09-28T08:00

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

пентагон

ирак

афганистан

украина

россия

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Вооруженным силам США было бы крайне сложно добиться успеха в конфликте, похожем на украинский. К такому выводу пришли аналитики из Военного колледжа в Карлайле, где готовят высший командный состав. Что они предлагают Пентагону — в материале РИА Новости.Бьют тревогу"Два десятилетия США вели войны с террористами на Ближнем Востоке. Успех в них предопределяло тотальное доминирование в воздухе, связи и РЭБ. Все это привело к тому, что теперь американское командование полностью зависит от идеальной связи, позволяющей в прямом эфире наблюдать за происходящим на поле боя с экранов в оперативных центрах", — утверждают эксперты Карлайла.Конфликт на Украине показал, что такие центры с их сияющими на весь экран радара сигнатурами — легкая мишень для врага, вооруженного сенсорными технологиями, электронным оружием, дронами, с доступом к спутниковому изображению. Всем этим обладает практически любая страна, с которой США могут столкнуться на поле боя.Но есть и другие проблемы.Ковбой на распутьеАналитики полагают, что с подобными вызовами Вашингтон последний раз сталкивался полвека назад — в 1973-м. Пентагон убедился в неспособности армии одержать победу во Вьетнаме, а союзник Израиль в войне Судного дня встретил неожиданно сильное сопротивление Египта, получившего советское оружие.Тогда помог генерал Уильям ДеПью, возглавивший TRADOC — созданный в том же году штаб, занявшийся развитием военной доктрины.Во многом благодаря усилиям и идеям ДеПью американская армия стала одной из наиболее современных и грозных в мире. Спустя полвека наступил следующий стратегический переломный момент.Руководство страны и вооруженных сил должно сделать судьбоносный выбор, уверены в Карлайле. Иначе можно отстать от конкурентов.Войны нового времениАналитики указывают на ряд фундаментальных изменений, которые определят боевые действия ближайшего будущего.Так, от уже упомянутых командных пунктов потребуется мобильность. "Украинские штабы батальонного уровня состоят из семи человек, и они дважды в день переезжают с места на место. США трудно соответствовать этому стандарту, потому что в последние 20 лет мы двигались к прямо противоположной схеме", — признают эксперты.Еще одно требование времени — гибкость на местах. Здесь аналитики ссылаются на концепцию "Дисциплинированного неповиновения", предложенную председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли. Речь идет о широких полномочиях командиров на передовой, возможности пренебрегать указаниями начальства в деталях ради выполнения задачи в целом. Офицеры и сержанты должны мыслить нестандартно и креативно, а ключевое условие успеха — доверие на разных уровнях."Но изменить саму суть армейской культуры, заставить старших офицеров дать больше полномочий подчиненным — невероятно сложная задача", — предупреждают в Карлайле.Фундаментальные проблемыУделили внимание и проблеме восполнения потерь, восстановления боеспособности. В полномасштабном конфликте высокой интенсивности США предстоит терять порядка 3,6 тысячи человек в сутки — погибшими, ранеными, пострадавшими от небоевых травм или болезней. Понадобятся 800 новых солдат в день."Для понимания контекста: за 20 лет в Ираке и Афганистане США потеряли около 50 тысяч человек. В современной войне эту "квоту" армия выполнила бы за две недели", — отмечают эксперты.И здесь возникают сложности. Вашингтон уже давно столкнулся с сокращением индивидуального готового резерва — бывших военных, которых призовут в случае необходимости. В отличие от других видов резервистов они не привязаны к каким-либо конкретным подразделениям, их можно направить в любую часть. В 1973-м таких было 700 тысяч, в 1994-м — 450 тысяч, а сейчас — всего 76 тысяч.Есть трудности и с рекрутами: недобор по боевым военным специальностям достигает 50 процентов. Аналитики приходят к выводу: полностью контрактная армия отжила свое. Поэтому страну ждет возвращение как минимум к частичному призыву.От государственного к частномуПовышается роль частных компаний. Они, например, могут обеспечивать связь — как это сейчас делает Starlink для ВСУ.Также негосударственных подрядчиков привлекут к OSINT (разведка с использованием открытых данных) и кампаниям по дезинформации.Все большую значимость приобретают мультидоменные операции. С сопоставимым по силе противником придется столкнуться во всех средах сразу: на суше, в море, воздухе, космосе, киберпространстве."К подобному формату, пусть и с оговорками, Вашингтон шел с 1980-х, — отмечает военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — Ирак и Афганистан показали, что американцы умеют это делать. К тому же у них материальное обеспечение и уровень взаимодействия гораздо лучше, чем у ВСУ. Поэтому ничего принципиально нового в нынешнем конфликте, на мой взгляд, для них нет".Однако не все эксперты с этим согласны. Во времена холодной войны США, согласно своей доктрине, готовились к войне с двумя равными по мощи державами. Потом от этого отказались, сделав ставку на локальные скоротечные операции с применением высокоточного новейшего оружия, поясняет военный аналитик Алексей Леонков."Но оснований полагать, что американская армия способна добиться радикально иного результата против эшелонированной обороны, прикрытой мощной ПВО (а это мы наблюдаем сейчас), нет. Так что их видение войны, которое списывало со счетов многие виды вооружений — в частности, основные боевые танки и артиллерию, — не оправдало себя", — убежден он.Как бы то ни было, Пентагон пристально следит за событиями на фронтах. И делает выводы. Вполне вероятно, что украинский конфликт определит облик войн этого столетия.

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

сша

ирак

афганистан

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, вооруженные силы украины, пентагон, ирак, афганистан, украина, россия, марк милли