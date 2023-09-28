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Токаев заявил о готовности Москвы и Киева к переговорам - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/peregovory-1899220019.html
Токаев заявил о готовности Москвы и Киева к переговорам
Токаев заявил о готовности Москвы и Киева к переговорам - РИА Новости, 28.09.2023
Токаев заявил о готовности Москвы и Киева к переговорам
Россия и Украина выразили желание сесть за стол переговоров, но формат переговоров на устраивающих обе стороны условиях еще не определен, заявил президент... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:36
2023-09-28T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
олаф шольц
касым-жомарт токаев
владимир путин
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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Россия и Украина выразили желание сесть за стол переговоров, но формат переговоров на устраивающих обе стороны условиях еще не определен, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Мы сегодня с канцлером Шольцем обсуждали, что ситуация очень серьезная. Российская и украинская стороны заявили, что они готовы к переговорам. Однако пока неясно, на какой платформе и на каком уровне это произойдет", - сказал Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Он подчеркнул, что момент для "мудрой дипломатии" наступил и необходимо вести мирные переговоры с нацеленностью на результаты, которые устроят обе стороны. "Мы примем все возможные шаги, чтобы сделать это возможным", - подчеркнул Токаев. Он также подчеркнул, что Астана поддерживает мирные инициативы различных стран по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-конференция Токаева и Шольца транслировалась на сайте правительства Германии. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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в мире, россия, украина, германия, олаф шольц, касым-жомарт токаев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Олаф Шольц, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев заявил о готовности Москвы и Киева к переговорам

Токаев: Москва и Киев готовы к переговорам, но их формат еще не определили

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Россия и Украина выразили желание сесть за стол переговоров, но формат переговоров на устраивающих обе стороны условиях еще не определен, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Мы сегодня с канцлером Шольцем обсуждали, что ситуация очень серьезная. Российская и украинская стороны заявили, что они готовы к переговорам. Однако пока неясно, на какой платформе и на каком уровне это произойдет", - сказал Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.
Он подчеркнул, что момент для "мудрой дипломатии" наступил и необходимо вести мирные переговоры с нацеленностью на результаты, которые устроят обе стороны. "Мы примем все возможные шаги, чтобы сделать это возможным", - подчеркнул Токаев. Он также подчеркнул, что Астана поддерживает мирные инициативы различных стран по урегулированию конфликта на Украине.
Пресс-конференция Токаева и Шольца транслировалась на сайте правительства Германии.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияОлаф ШольцКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
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