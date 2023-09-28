https://ria.ru/20230928/peregovory-1899220019.html

Токаев заявил о готовности Москвы и Киева к переговорам

Токаев заявил о готовности Москвы и Киева к переговорам - РИА Новости, 28.09.2023

Токаев заявил о готовности Москвы и Киева к переговорам

Россия и Украина выразили желание сесть за стол переговоров, но формат переговоров на устраивающих обе стороны условиях еще не определен, заявил президент... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:36

2023-09-28T15:36

2023-09-28T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

германия

олаф шольц

касым-жомарт токаев

владимир путин

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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Россия и Украина выразили желание сесть за стол переговоров, но формат переговоров на устраивающих обе стороны условиях еще не определен, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Мы сегодня с канцлером Шольцем обсуждали, что ситуация очень серьезная. Российская и украинская стороны заявили, что они готовы к переговорам. Однако пока неясно, на какой платформе и на каком уровне это произойдет", - сказал Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Он подчеркнул, что момент для "мудрой дипломатии" наступил и необходимо вести мирные переговоры с нацеленностью на результаты, которые устроят обе стороны. "Мы примем все возможные шаги, чтобы сделать это возможным", - подчеркнул Токаев. Он также подчеркнул, что Астана поддерживает мирные инициативы различных стран по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-конференция Токаева и Шольца транслировалась на сайте правительства Германии. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html

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в мире, россия, украина, германия, олаф шольц, касым-жомарт токаев, владимир путин