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Экономист рассказала, кому увеличат пенсии с 1 октября - РИА Новости, 28.09.2023
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01:25 28.09.2023 (обновлено: 08:56 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/pensiya-1899074021.html
Экономист рассказала, кому увеличат пенсии с 1 октября
Экономист рассказала, кому увеличат пенсии с 1 октября - РИА Новости, 28.09.2023
Экономист рассказала, кому увеличат пенсии с 1 октября
В России с 1 октября некоторые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты, рассказала в беседе с агентством "Прайм" профессор кафедры... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T01:25
2023-09-28T08:56
общество
россия
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
пенсия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России с 1 октября некоторые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты, рассказала в беседе с агентством "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Традиционно пенсии увеличатся с октября у тех, кто достиг в сентябре возраста 80 лет. Изменения коснутся также пенсионеров — получателей страховых пенсий, кому была присвоена первая группа инвалидности.&quot;После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля&quot;, — подсчитала экономист.На 10,5 процента будут проиндексированы пенсии всем бывшим военнослужащим и приравненным к ним бывшим сотрудникам других силовых ведомств — ФСБ, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС, пожарным, сотрудникам таможни и органов контроля за оборотом наркотиков.Изменения также затронут пенсионеров, у которых появились неработающие иждивенцы. Однако с ограничением — доплаты осуществляются не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи и в размере не более одной трети от фиксированной выплаты на каждого.
https://ria.ru/20230925/pensiya-1898395639.html
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общество, россия, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пенсия
Общество, Россия, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Пенсия
Экономист рассказала, кому увеличат пенсии с 1 октября

Экономист Финогенова: с 1 октября увеличатся пенсии экс-сотрудников ФСБ и МВД

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Выдача пенсии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России с 1 октября некоторые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты, рассказала в беседе с агентством "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Традиционно пенсии увеличатся с октября у тех, кто достиг в сентябре возраста 80 лет. Изменения коснутся также пенсионеров — получателей страховых пенсий, кому была присвоена первая группа инвалидности.
«

"После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля", — подсчитала экономист.

На 10,5 процента будут проиндексированы пенсии всем бывшим военнослужащим и приравненным к ним бывшим сотрудникам других силовых ведомств — ФСБ, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС, пожарным, сотрудникам таможни и органов контроля за оборотом наркотиков.
Изменения также затронут пенсионеров, у которых появились неработающие иждивенцы. Однако с ограничением — доплаты осуществляются не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи и в размере не более одной трети от фиксированной выплаты на каждого.
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ОбществоРоссияЮлия ФиногеноваРЭУ имени Г. В. ПлехановаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Пенсия
 
 
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