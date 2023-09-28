https://ria.ru/20230928/pensiya-1899074021.html

Экономист рассказала, кому увеличат пенсии с 1 октября

Экономист рассказала, кому увеличат пенсии с 1 октября - РИА Новости, 28.09.2023

Экономист рассказала, кому увеличат пенсии с 1 октября

В России с 1 октября некоторые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты, рассказала в беседе с агентством "Прайм" профессор кафедры... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T01:25

2023-09-28T01:25

2023-09-28T08:56

общество

россия

юлия финогенова

рэу имени г. в. плеханова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

пенсия

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России с 1 октября некоторые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты, рассказала в беседе с агентством "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Традиционно пенсии увеличатся с октября у тех, кто достиг в сентябре возраста 80 лет. Изменения коснутся также пенсионеров — получателей страховых пенсий, кому была присвоена первая группа инвалидности."После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля", — подсчитала экономист.На 10,5 процента будут проиндексированы пенсии всем бывшим военнослужащим и приравненным к ним бывшим сотрудникам других силовых ведомств — ФСБ, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС, пожарным, сотрудникам таможни и органов контроля за оборотом наркотиков.Изменения также затронут пенсионеров, у которых появились неработающие иждивенцы. Однако с ограничением — доплаты осуществляются не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи и в размере не более одной трети от фиксированной выплаты на каждого.

https://ria.ru/20230925/pensiya-1898395639.html

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общество, россия, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пенсия