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Регионам грозят опасные для судоходства и водозаборов уровни воды - РИА Новости, 28.09.2023
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02:58 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/pavodki-1899081489.html
Регионам грозят опасные для судоходства и водозаборов уровни воды
Регионам грозят опасные для судоходства и водозаборов уровни воды - РИА Новости, 28.09.2023
Регионам грозят опасные для судоходства и водозаборов уровни воды
Опасные для судоходства и работы водозаборных сооружений уровни воды зарегистрированы на реках десяти регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T02:58
2023-09-28T02:58
красноярский край
новосибирская область
новгородская область
внии гочс
россия
происшествия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Опасные для судоходства и работы водозаборных сооружений уровни воды зарегистрированы на реках десяти регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Низкая осенняя межень, влияющая на судоходство, регистрируется на реках Алтайского, Красноярского краев и Новосибирской области. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах уровни воды на отдельных участках опустились ниже опасной низкой отметки для судоходства", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Также отмечается, что на европейской части страны неблагоприятные и опасные гидрологические явления прогнозируются на реках Коми, Башкирии, Дагестана, Кировской и Новгородской областей. "Низкие уровни воды на водоемах указанных субъектов могут привести к нарушению в работе водозаборных сооружений и возникновению инцидентов с судами всех типов", - заключает ВНИИ ГОЧС. Ученые института напоминают, что межень - это период низкой водности рек, который устанавливается в зимний и летне-осенний сезоны.
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красноярский край, новосибирская область, новгородская область, внии гочс, россия, происшествия
Красноярский край, Новосибирская область, Новгородская область, ВНИИ ГОЧС, Россия, Происшествия
Регионам грозят опасные для судоходства и водозаборов уровни воды

ВНИИ ГОЧС: 10 регионам грозят опасные для судоходства и водозаборов уровни воды

CC BY 2.0 / Alexander Yampolsky / Мост через ОбьРека Обь
Река Обь - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
CC BY 2.0 / Alexander Yampolsky / Мост через Обь
Река Обь. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Опасные для судоходства и работы водозаборных сооружений уровни воды зарегистрированы на реках десяти регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«
"Низкая осенняя межень, влияющая на судоходство, регистрируется на реках Алтайского, Красноярского краев и Новосибирской области. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах уровни воды на отдельных участках опустились ниже опасной низкой отметки для судоходства", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Также отмечается, что на европейской части страны неблагоприятные и опасные гидрологические явления прогнозируются на реках Коми, Башкирии, Дагестана, Кировской и Новгородской областей.
"Низкие уровни воды на водоемах указанных субъектов могут привести к нарушению в работе водозаборных сооружений и возникновению инцидентов с судами всех типов", - заключает ВНИИ ГОЧС.
Ученые института напоминают, что межень - это период низкой водности рек, который устанавливается в зимний и летне-осенний сезоны.
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