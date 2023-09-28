https://ria.ru/20230928/pavodki-1899081489.html

Регионам грозят опасные для судоходства и водозаборов уровни воды

Регионам грозят опасные для судоходства и водозаборов уровни воды - РИА Новости, 28.09.2023

Регионам грозят опасные для судоходства и водозаборов уровни воды

Опасные для судоходства и работы водозаборных сооружений уровни воды зарегистрированы на реках десяти регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T02:58

2023-09-28T02:58

2023-09-28T02:58

красноярский край

новосибирская область

новгородская область

внии гочс

россия

происшествия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Опасные для судоходства и работы водозаборных сооружений уровни воды зарегистрированы на реках десяти регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Низкая осенняя межень, влияющая на судоходство, регистрируется на реках Алтайского, Красноярского краев и Новосибирской области. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах уровни воды на отдельных участках опустились ниже опасной низкой отметки для судоходства", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Также отмечается, что на европейской части страны неблагоприятные и опасные гидрологические явления прогнозируются на реках Коми, Башкирии, Дагестана, Кировской и Новгородской областей. "Низкие уровни воды на водоемах указанных субъектов могут привести к нарушению в работе водозаборных сооружений и возникновению инцидентов с судами всех типов", - заключает ВНИИ ГОЧС. Ученые института напоминают, что межень - это период низкой водности рек, который устанавливается в зимний и летне-осенний сезоны.

https://ria.ru/20230927/livni-1898855330.html

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красноярский край, новосибирская область, новгородская область, внии гочс, россия, происшествия