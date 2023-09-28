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Регионам грозят опасные для судоходства и водозаборов уровни воды
Регионам грозят опасные для судоходства и водозаборов уровни воды - РИА Новости, 28.09.2023
Регионам грозят опасные для судоходства и водозаборов уровни воды
Опасные для судоходства и работы водозаборных сооружений уровни воды зарегистрированы на реках десяти регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T02:58
2023-09-28T02:58
2023-09-28T02:58
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новосибирская область
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внии гочс
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Опасные для судоходства и работы водозаборных сооружений уровни воды зарегистрированы на реках десяти регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Низкая осенняя межень, влияющая на судоходство, регистрируется на реках Алтайского, Красноярского краев и Новосибирской области. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах уровни воды на отдельных участках опустились ниже опасной низкой отметки для судоходства", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Также отмечается, что на европейской части страны неблагоприятные и опасные гидрологические явления прогнозируются на реках Коми, Башкирии, Дагестана, Кировской и Новгородской областей. "Низкие уровни воды на водоемах указанных субъектов могут привести к нарушению в работе водозаборных сооружений и возникновению инцидентов с судами всех типов", - заключает ВНИИ ГОЧС. Ученые института напоминают, что межень - это период низкой водности рек, который устанавливается в зимний и летне-осенний сезоны.
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красноярский край, новосибирская область, новгородская область, внии гочс, россия, происшествия
Красноярский край, Новосибирская область, Новгородская область, ВНИИ ГОЧС, Россия, Происшествия
Регионам грозят опасные для судоходства и водозаборов уровни воды
ВНИИ ГОЧС: 10 регионам грозят опасные для судоходства и водозаборов уровни воды