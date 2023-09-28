https://ria.ru/20230928/patrony-1899132890.html

В ЛНР в тайнике ВСУ нашли более 270 тысяч патронов

В ЛНР в тайнике ВСУ нашли более 270 тысяч патронов - РИА Новости, 28.09.2023

В ЛНР в тайнике ВСУ нашли более 270 тысяч патронов

Сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из тайников, оставленных ВСУ на территории Луганской Народной Республики, свыше 270 тысяч патронов и тысячи гранат,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:36

2023-09-28T11:36

2023-09-28T11:36

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из тайников, оставленных ВСУ на территории Луганской Народной Республики, свыше 270 тысяч патронов и тысячи гранат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в одном из районов ЛНР в заброшенном здании на берегу реки Северский Донец (ранее проходила линия соприкосновения - ред.) бойцы одного из подразделений Росгвардии обнаружили схрон, оставленный украинскими националистами", - сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, отрабатывая информацию, полученную сотрудниками военной контрразведки, на предполагаемое место нахождения тайника была направлена разведывательная группа Росгвардии, кинолог с собакой и расчёт беспилотного летательного аппарата. "В результате обследования указанной территории был обнаружен тщательно замаскированный схрон, в котором находились более 270 тысяч патронов к стрелковому оружию различных калибров, 51 кумулятивный 100-мм снаряд, 96 противотанковых управляемых ракет 9М131К и 9М115, более тысячи гранат различных моделей, в том числе к подствольным и автоматическим гранатомётам, а также магазины к ручным пулемётам и снайперским винтовкам", - уточнили в Росгвардии. Сообщается, что выявленные боеприпасы были не пригодны к транспортировке и дальнейшей эксплуатации. "Их уничтожили на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230916/mariupol-1896692602.html

https://ria.ru/20230713/taynik-1884062991.html

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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность