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В ЛНР в тайнике ВСУ нашли более 270 тысяч патронов - РИА Новости, 28.09.2023
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11:36 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/patrony-1899132890.html
В ЛНР в тайнике ВСУ нашли более 270 тысяч патронов
В ЛНР в тайнике ВСУ нашли более 270 тысяч патронов - РИА Новости, 28.09.2023
В ЛНР в тайнике ВСУ нашли более 270 тысяч патронов
Сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из тайников, оставленных ВСУ на территории Луганской Народной Республики, свыше 270 тысяч патронов и тысячи гранат,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:36
2023-09-28T11:36
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из тайников, оставленных ВСУ на территории Луганской Народной Республики, свыше 270 тысяч патронов и тысячи гранат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в одном из районов ЛНР в заброшенном здании на берегу реки Северский Донец (ранее проходила линия соприкосновения - ред.) бойцы одного из подразделений Росгвардии обнаружили схрон, оставленный украинскими националистами", - сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, отрабатывая информацию, полученную сотрудниками военной контрразведки, на предполагаемое место нахождения тайника была направлена разведывательная группа Росгвардии, кинолог с собакой и расчёт беспилотного летательного аппарата. "В результате обследования указанной территории был обнаружен тщательно замаскированный схрон, в котором находились более 270 тысяч патронов к стрелковому оружию различных калибров, 51 кумулятивный 100-мм снаряд, 96 противотанковых управляемых ракет 9М131К и 9М115, более тысячи гранат различных моделей, в том числе к подствольным и автоматическим гранатомётам, а также магазины к ручным пулемётам и снайперским винтовкам", - уточнили в Росгвардии. Сообщается, что выявленные боеприпасы были не пригодны к транспортировке и дальнейшей эксплуатации. "Их уничтожили на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230916/mariupol-1896692602.html
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность
Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР в тайнике ВСУ нашли более 270 тысяч патронов

Сотрудники Росгвардии нашли более 270 тысяч патронов в тайнике ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из тайников, оставленных ВСУ на территории Луганской Народной Республики, свыше 270 тысяч патронов и тысячи гранат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
«
"В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в одном из районов ЛНР в заброшенном здании на берегу реки Северский Донец (ранее проходила линия соприкосновения - ред.) бойцы одного из подразделений Росгвардии обнаружили схрон, оставленный украинскими националистами", - сообщили в пресс-службе.
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По данным ведомства, отрабатывая информацию, полученную сотрудниками военной контрразведки, на предполагаемое место нахождения тайника была направлена разведывательная группа Росгвардии, кинолог с собакой и расчёт беспилотного летательного аппарата.
«
"В результате обследования указанной территории был обнаружен тщательно замаскированный схрон, в котором находились более 270 тысяч патронов к стрелковому оружию различных калибров, 51 кумулятивный 100-мм снаряд, 96 противотанковых управляемых ракет 9М131К и 9М115, более тысячи гранат различных моделей, в том числе к подствольным и автоматическим гранатомётам, а также магазины к ручным пулемётам и снайперским винтовкам", - уточнили в Росгвардии.
Сообщается, что выявленные боеприпасы были не пригодны к транспортировке и дальнейшей эксплуатации.
«
"Их уничтожили на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности", - пояснили в пресс-службе.
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Луганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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