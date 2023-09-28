https://ria.ru/20230928/parkovka-1899282089.html

Нарушения правил парковки начнут фиксировать с помощью камер в Подмосковье

Нарушения правил парковки начнут фиксировать с помощью камер в Подмосковье - РИА Новости, 28.09.2023

Нарушения правил парковки начнут фиксировать с помощью камер в Подмосковье

В Подмосковье начнут устанавливать камеры фиксации нарушений правил парковки на остановках общественного транспорта, сообщает пресс-служба областного Минтранса. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:48

2023-09-28T18:48

2023-09-28T18:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Подмосковье начнут устанавливать камеры фиксации нарушений правил парковки на остановках общественного транспорта, сообщает пресс-служба областного Минтранса.В первую очередь такие камеры появятся на наиболее запаркованных остановках в Ленинском округе и Одинцове.В пресс-службе пояснили, что в ноябре камеры начнут фиксировать нарушения в жилых комплексах "Пригород Лесное" и "Восточное Бутово", а также на территории деревни Раздоры. Всего планируется организовать подобный контроль на 20 остановочных пунктах в шести муниципальных образованиях.Согласно правилам дорожного движения, парковаться на остановках общественного транспорта запрещено. Это затрудняет движение автобусов, создает заторы на дорогах, увеличивает время в пути для пассажиров и повышает коэффициент аварийности.Минтранс региона призывает владельцев транспортных средств уважительно относиться к тем, кто пользуется общественным транспортом и соблюдать правила парковки.

https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896489653.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

московская область (подмосковье)