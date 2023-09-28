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Нарушения правил парковки начнут фиксировать с помощью камер в Подмосковье - РИА Новости, 28.09.2023
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Новости Подмосковья
 
18:48 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/parkovka-1899282089.html
Нарушения правил парковки начнут фиксировать с помощью камер в Подмосковье
Нарушения правил парковки начнут фиксировать с помощью камер в Подмосковье - РИА Новости, 28.09.2023
Нарушения правил парковки начнут фиксировать с помощью камер в Подмосковье
В Подмосковье начнут устанавливать камеры фиксации нарушений правил парковки на остановках общественного транспорта, сообщает пресс-служба областного Минтранса. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:48
2023-09-28T18:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Подмосковье начнут устанавливать камеры фиксации нарушений правил парковки на остановках общественного транспорта, сообщает пресс-служба областного Минтранса.В первую очередь такие камеры появятся на наиболее запаркованных остановках в Ленинском округе и Одинцове.В пресс-службе пояснили, что в ноябре камеры начнут фиксировать нарушения в жилых комплексах "Пригород Лесное" и "Восточное Бутово", а также на территории деревни Раздоры. Всего планируется организовать подобный контроль на 20 остановочных пунктах в шести муниципальных образованиях.Согласно правилам дорожного движения, парковаться на остановках общественного транспорта запрещено. Это затрудняет движение автобусов, создает заторы на дорогах, увеличивает время в пути для пассажиров и повышает коэффициент аварийности.Минтранс региона призывает владельцев транспортных средств уважительно относиться к тем, кто пользуется общественным транспортом и соблюдать правила парковки.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Нарушения правил парковки начнут фиксировать с помощью камер в Подмосковье

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАвтобусная остановка. Архив
Автобусная остановка. Архив - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Подмосковье начнут устанавливать камеры фиксации нарушений правил парковки на остановках общественного транспорта, сообщает пресс-служба областного Минтранса.
В первую очередь такие камеры появятся на наиболее запаркованных остановках в Ленинском округе и Одинцове.
В пресс-службе пояснили, что в ноябре камеры начнут фиксировать нарушения в жилых комплексах "Пригород Лесное" и "Восточное Бутово", а также на территории деревни Раздоры. Всего планируется организовать подобный контроль на 20 остановочных пунктах в шести муниципальных образованиях.
Согласно правилам дорожного движения, парковаться на остановках общественного транспорта запрещено. Это затрудняет движение автобусов, создает заторы на дорогах, увеличивает время в пути для пассажиров и повышает коэффициент аварийности.
Минтранс региона призывает владельцев транспортных средств уважительно относиться к тем, кто пользуется общественным транспортом и соблюдать правила парковки.
Камера наблюдения - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Свыше 80 ж/д станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушений
15 сентября, 12:04
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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