https://ria.ru/20230928/parkovka-1899282089.html
Нарушения правил парковки начнут фиксировать с помощью камер в Подмосковье
Нарушения правил парковки начнут фиксировать с помощью камер в Подмосковье - РИА Новости, 28.09.2023
Нарушения правил парковки начнут фиксировать с помощью камер в Подмосковье
В Подмосковье начнут устанавливать камеры фиксации нарушений правил парковки на остановках общественного транспорта, сообщает пресс-служба областного Минтранса. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:48
2023-09-28T18:48
2023-09-28T18:48
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Подмосковье начнут устанавливать камеры фиксации нарушений правил парковки на остановках общественного транспорта, сообщает пресс-служба областного Минтранса.В первую очередь такие камеры появятся на наиболее запаркованных остановках в Ленинском округе и Одинцове.В пресс-службе пояснили, что в ноябре камеры начнут фиксировать нарушения в жилых комплексах "Пригород Лесное" и "Восточное Бутово", а также на территории деревни Раздоры. Всего планируется организовать подобный контроль на 20 остановочных пунктах в шести муниципальных образованиях.Согласно правилам дорожного движения, парковаться на остановках общественного транспорта запрещено. Это затрудняет движение автобусов, создает заторы на дорогах, увеличивает время в пути для пассажиров и повышает коэффициент аварийности.Минтранс региона призывает владельцев транспортных средств уважительно относиться к тем, кто пользуется общественным транспортом и соблюдать правила парковки.
https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896489653.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Подмосковье начнут устанавливать камеры фиксации нарушений правил парковки на остановках общественного транспорта, сообщает пресс-служба областного Минтранса.
В первую очередь такие камеры появятся на наиболее запаркованных остановках в Ленинском округе и Одинцове.
В пресс-службе пояснили, что в ноябре камеры начнут фиксировать нарушения в жилых комплексах "Пригород Лесное" и "Восточное Бутово", а также на территории деревни Раздоры. Всего планируется организовать подобный контроль на 20 остановочных пунктах в шести муниципальных образованиях.
Согласно правилам дорожного движения, парковаться на остановках общественного транспорта запрещено. Это затрудняет движение автобусов, создает заторы на дорогах, увеличивает время в пути для пассажиров и повышает коэффициент аварийности.
Минтранс
региона призывает владельцев транспортных средств уважительно относиться к тем, кто пользуется общественным транспортом и соблюдать правила парковки.
Свыше 80 ж/д станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушений