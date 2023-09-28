https://ria.ru/20230928/pandy-1899130832.html
Три панды из Национального зоопарка Вашингтона вернутся в Китай
Три панды из Национального зоопарка Вашингтона вернутся в Китай - РИА Новости, 28.09.2023
Три панды из Национального зоопарка Вашингтона вернутся в Китай
Три панды, проживающие в Национальном зоопарке в Вашингтоне, будут возвращены в Китай до конца этого года, заявила на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:30
2023-09-28T11:30
2023-09-28T12:13
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ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Три панды, проживающие в Национальном зоопарке в Вашингтоне, будут возвращены в Китай до конца этого года, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Временно проживающие в Национальном зоопарке в Вашингтоне панды Мэйсян, Тяньтянь и Сяо Цицзи, в соответствии с намеченным ранее сроком, будут возвращены на родину в конце этого года", - сказала дипломат.Мао Нин отметила, что в настоящее время стороны согласовывают соответствующие процедуры. По словам дипломата, плодотворное сотрудничество США и Китая в деле сохранения панд "сократило духовную дистанцию между народами Китая и США". Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла ответить, собирается ли президент США Джо Байден поднимать на потенциальной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос о продлении пребывания трех панд в Вашингтоне. Большая панда - неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков. КНР практикует так называемую дипломатию панд, периодически рассылая их в разные страны. Панды при этом продолжают считаться собственностью Китая так же, как и их потомство.
https://ria.ru/20230924/panda-1898311212.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, мао нин, мид кнр
В мире, Китай, США, Мао Нин, МИД КНР
Три панды из Национального зоопарка Вашингтона вернутся в Китай
МИД КНР: три панды из зоопарка Вашингтона вернутся в Китай до конца года
ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Три панды, проживающие в Национальном зоопарке в Вашингтоне, будут возвращены в Китай до конца этого года, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«
"Временно проживающие в Национальном зоопарке в Вашингтоне панды Мэйсян, Тяньтянь и Сяо Цицзи, в соответствии с намеченным ранее сроком, будут возвращены на родину в конце этого года", - сказала дипломат.
Мао Нин отметила, что в настоящее время стороны согласовывают соответствующие процедуры. По словам дипломата, плодотворное сотрудничество США и Китая в деле сохранения панд "сократило духовную дистанцию между народами Китая и США".
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла ответить, собирается ли президент США Джо Байден поднимать на потенциальной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос о продлении пребывания трех панд в Вашингтоне.
Большая панда - неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков. КНР практикует так называемую дипломатию панд, периодически рассылая их в разные страны. Панды при этом продолжают считаться собственностью Китая так же, как и их потомство.
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