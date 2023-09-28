https://ria.ru/20230928/ovoschi-1899084349.html
В Приморье после наводнения увеличивают поставки овощей
В Приморье после наводнения увеличивают поставки овощей - РИА Новости, 28.09.2023
В Приморье после наводнения увеличивают поставки овощей
Власти Приморья после масштабного наводнения в регионе, которое привело к гибели 1,8 тысячи гектаров овощей и картофеля, увеличивают поставки этой продукции из... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T04:38
2023-09-28T04:38
2023-09-28T04:38
россия
китай
амурская область
олег кожемяко
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Власти Приморья после масштабного наводнения в регионе, которое привело к гибели 1,8 тысячи гектаров овощей и картофеля, увеличивают поставки этой продукции из других субъектов РФ и Китая, чтобы не допустить роста цен, сообщает краевое правительство. Тайфуны в августе привели к массовой гибели сельскохозяйственных культур в Приморье: пострадало 47 тысяч гектаров посадок, в том числе 1,8 тысячи гектаров картофеля и овощей. "Когда оптовые базы ограничивают отпуск продукции, наблюдается резкий рост цен. Поэтому задача правительства края - взаимодействовать с фермерами, компаниями, которые завозят овощи из Сибири, Амурской области, Китая. Мы увеличиваем поставки и таким образом стабилизируем цены", - приводятся слова министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца. Он отметил, что такие поставки из Сибири налажены с 2013 года, когда на Дальнем Востоке произошло масштабное наводнение. Овощи планируют доставлять контейнерами, с учетом льготного тарифа цена будет невысокой, добавил Бронц. Также власти региона поддерживают фермеров, выращивающих овощи тепличным методом. В Приморье работаю 100 тысяч квадратных метров теплиц. В ближайшие пять лет для обеспечения продовольственной безопасности региона нужно построить еще 160 тысяч квадратных метров. Тогда производство зимних овощей достигнет 25-26 тысяч тонн. Ранее правительство Приморья сообщало, что ущерб от паводка в августе для аграриев региона составил почти 1,6 миллиарда рублей. Для компенсации потерь фермерам власти направили документы на экспертизу в Минсельсхоз РФ. Краевые власти ведут работу для помощи всему пострадавшему от стихии бизнесу. Накануне стало известно, что свыше 240 предпринимателей Приморья получат в общей сложности 244 миллиона рублей на возобновление деятельности. Также бизнесу предоставляются льготные займы, действуют и другие меры поддержки. Ранее глава Приморья Олег Кожемяко сообщал, что местные аграрии формируют продовольственную безопасность региона. На фоне санкций для них предусмотрено около 40 мер господдержки. В Приморье действует федеральный режим ЧС из-за паводка. Регион в середине августа серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов. Кроме того, 23, 25 и 29 августа в крае прошли сильные ливни, уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. Власти региона и спасатели работают над устранением последствий паводка. Губернатор посещает подтопленные территории, контролирует работы и обсуждает с местными жителями вопросы оказания адресной помощи. Владельцы затопленных домов и участков получают из регионального бюджета выплаты в размере 10, 50 или 100 тысяч рублей. Кроме того, приморцы могут рассчитывать на получение 200 или 400 тысяч рублей за ущерб здоровью в результате ЧС. Также в районах края прошел сбор гуманитарной помощи для пострадавших.
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россия, китай, амурская область, олег кожемяко, приморский край, общество
Россия, Китай, Амурская область, Олег Кожемяко, Приморский край, Общество
В Приморье после наводнения увеличивают поставки овощей
В Приморье после наводнения увеличивают поставки овощей, не допуская роста цен
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Власти Приморья после масштабного наводнения в регионе, которое привело к гибели 1,8 тысячи гектаров овощей и картофеля, увеличивают поставки этой продукции из других субъектов РФ и Китая, чтобы не допустить роста цен, сообщает краевое правительство.
Тайфуны в августе привели к массовой гибели сельскохозяйственных культур в Приморье: пострадало 47 тысяч гектаров посадок, в том числе 1,8 тысячи гектаров картофеля и овощей.
В Приморье пострадавший от паводка бизнес получит помощь
"Когда оптовые базы ограничивают отпуск продукции, наблюдается резкий рост цен. Поэтому задача правительства края - взаимодействовать с фермерами, компаниями, которые завозят овощи из Сибири, Амурской области
, Китая. Мы увеличиваем поставки и таким образом стабилизируем цены", - приводятся слова министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца.
Он отметил, что такие поставки из Сибири налажены с 2013 года, когда на Дальнем Востоке
произошло масштабное наводнение. Овощи планируют доставлять контейнерами, с учетом льготного тарифа цена будет невысокой, добавил Бронц.
Также власти региона поддерживают фермеров, выращивающих овощи тепличным методом. В Приморье работаю 100 тысяч квадратных метров теплиц. В ближайшие пять лет для обеспечения продовольственной безопасности региона нужно построить еще 160 тысяч квадратных метров. Тогда производство зимних овощей достигнет 25-26 тысяч тонн.
Вера Щербина: Приморье ждет экономический рост
Ранее правительство Приморья сообщало, что ущерб от паводка в августе для аграриев региона составил почти 1,6 миллиарда рублей. Для компенсации потерь фермерам власти направили документы на экспертизу в Минсельсхоз РФ.
Краевые власти ведут работу для помощи всему пострадавшему от стихии бизнесу. Накануне стало известно, что свыше 240 предпринимателей Приморья получат в общей сложности 244 миллиона рублей на возобновление деятельности. Также бизнесу предоставляются льготные займы, действуют и другие меры поддержки.
Ранее глава Приморья Олег Кожемяко
сообщал, что местные аграрии формируют продовольственную безопасность региона. На фоне санкций для них предусмотрено около 40 мер господдержки.
Свыше 32 тысяч пострадавших от наводнения приморцев получили выплаты
В Приморье действует федеральный режим ЧС из-за паводка. Регион в середине августа серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов. Кроме того, 23, 25 и 29 августа в крае прошли сильные ливни, уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления.
Власти региона и спасатели работают над устранением последствий паводка. Губернатор посещает подтопленные территории, контролирует работы и обсуждает с местными жителями вопросы оказания адресной помощи. Владельцы затопленных домов и участков получают из регионального бюджета выплаты в размере 10, 50 или 100 тысяч рублей. Кроме того, приморцы могут рассчитывать на получение 200 или 400 тысяч рублей за ущерб здоровью в результате ЧС. Также в районах края прошел сбор гуманитарной помощи для пострадавших.
Почти все заявки жителей Уссурийска о выплатах после паводка обработали