https://ria.ru/20230928/ovoschi-1899084349.html

В Приморье после наводнения увеличивают поставки овощей

В Приморье после наводнения увеличивают поставки овощей - РИА Новости, 28.09.2023

В Приморье после наводнения увеличивают поставки овощей

Власти Приморья после масштабного наводнения в регионе, которое привело к гибели 1,8 тысячи гектаров овощей и картофеля, увеличивают поставки этой продукции из... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T04:38

2023-09-28T04:38

2023-09-28T04:38

россия

китай

амурская область

олег кожемяко

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Власти Приморья после масштабного наводнения в регионе, которое привело к гибели 1,8 тысячи гектаров овощей и картофеля, увеличивают поставки этой продукции из других субъектов РФ и Китая, чтобы не допустить роста цен, сообщает краевое правительство. Тайфуны в августе привели к массовой гибели сельскохозяйственных культур в Приморье: пострадало 47 тысяч гектаров посадок, в том числе 1,8 тысячи гектаров картофеля и овощей. "Когда оптовые базы ограничивают отпуск продукции, наблюдается резкий рост цен. Поэтому задача правительства края - взаимодействовать с фермерами, компаниями, которые завозят овощи из Сибири, Амурской области, Китая. Мы увеличиваем поставки и таким образом стабилизируем цены", - приводятся слова министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца. Он отметил, что такие поставки из Сибири налажены с 2013 года, когда на Дальнем Востоке произошло масштабное наводнение. Овощи планируют доставлять контейнерами, с учетом льготного тарифа цена будет невысокой, добавил Бронц. Также власти региона поддерживают фермеров, выращивающих овощи тепличным методом. В Приморье работаю 100 тысяч квадратных метров теплиц. В ближайшие пять лет для обеспечения продовольственной безопасности региона нужно построить еще 160 тысяч квадратных метров. Тогда производство зимних овощей достигнет 25-26 тысяч тонн. Ранее правительство Приморья сообщало, что ущерб от паводка в августе для аграриев региона составил почти 1,6 миллиарда рублей. Для компенсации потерь фермерам власти направили документы на экспертизу в Минсельсхоз РФ. Краевые власти ведут работу для помощи всему пострадавшему от стихии бизнесу. Накануне стало известно, что свыше 240 предпринимателей Приморья получат в общей сложности 244 миллиона рублей на возобновление деятельности. Также бизнесу предоставляются льготные займы, действуют и другие меры поддержки. Ранее глава Приморья Олег Кожемяко сообщал, что местные аграрии формируют продовольственную безопасность региона. На фоне санкций для них предусмотрено около 40 мер господдержки. В Приморье действует федеральный режим ЧС из-за паводка. Регион в середине августа серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов. Кроме того, 23, 25 и 29 августа в крае прошли сильные ливни, уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. Власти региона и спасатели работают над устранением последствий паводка. Губернатор посещает подтопленные территории, контролирует работы и обсуждает с местными жителями вопросы оказания адресной помощи. Владельцы затопленных домов и участков получают из регионального бюджета выплаты в размере 10, 50 или 100 тысяч рублей. Кроме того, приморцы могут рассчитывать на получение 200 или 400 тысяч рублей за ущерб здоровью в результате ЧС. Также в районах края прошел сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

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https://ria.ru/20230925/vyplaty-1898465364.html

https://ria.ru/20230918/zayavki-1896900281.html

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россия, китай, амурская область, олег кожемяко, приморский край, общество