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"Отдельное государство": Орбакайте рассказала о жизни в Москве - РИА Новости, 28.09.2023
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Шоубиз
 
19:14 28.09.2023 (обновлено: 19:21 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/orbakayte-1899283024.html
"Отдельное государство": Орбакайте рассказала о жизни в Москве
"Отдельное государство": Орбакайте рассказала о жизни в Москве - РИА Новости, 28.09.2023
"Отдельное государство": Орбакайте рассказала о жизни в Москве
Певица и актриса Кристина Орбакайте в интервью журналу "Москвич Mag" рассказала об отношении к Москве и жизни в ней. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:14
2023-09-28T19:21
шоубиз
новости шоу-бизнеса
кристина орбакайте
знаменитости
москва
париж
нью-йорк (город)
алла пугачева
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Певица и актриса Кристина Орбакайте в интервью журналу "Москвич Mag" рассказала об отношении к Москве и жизни в ней. "Москва — это мегаполис. Это даже не город, а отдельное государство. В нем уживаются как коренные москвичи, так и жители, приехавшие найти себя и свое счастье. Москва не спит, она и ее жители очень энергичные и целеустремленные", — считает артистка. Старшая дочь Аллы Пугачевой также поделилась, что сейчас живет в районе метро "Белорусская", и очень довольная этим районом. "Я именно привыкла к этому центру Москвы. Очень удобное расположение, особенно когда нет пробок и ты легко можешь добраться в любую точку города", — призналась исполнительница. На вопрос автора текста о том, лучше ли Москва других мировых столиц, вроде Парижа, Нью-Йорка или Лондона, певица отметила, что ей сложно сравнивать все эти города. "Какие-то города более зеленые, какие-то — более чистые. В каждом есть свои достопримечательности, колорит и кухня. Но Москва никому не уступает. И то, что ты живешь здесь и рядом твои друзья и близкие, делает город более привлекательным, чем другие", — сказала Кристина Орбакайте. После начала СВО мать артистки Алла Пугачева улетела с мужем Максимом Галкиным* и младшими детьми за границу. Шоумен высказывался против специальной военной операции и действий российской власти. Сама Орбакайте не озвучила свою позицию. Исполнительница продолжила планировать выступления в России и работать над другими проектами. Так, в этом году состоялась премьера комедии "Любовь-морковь: Восстание машин", в которой артистка исполнила одну из главных ролей, а в первых числах октября на экранах должна выйти приключенческая картина Светланы Дружининой "Гардемарины 1787. Мир". В ней певица сыграла Екатерину Великую. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230414/pugacheva-1865250208.html
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новости шоу-бизнеса, кристина орбакайте, знаменитости, москва, париж, нью-йорк (город), алла пугачева, максим галкин
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Кристина Орбакайте, Знаменитости, Москва, Париж, Нью-Йорк (город), Алла Пугачева, Максим Галкин
"Отдельное государство": Орбакайте рассказала о жизни в Москве

Певица Кристина Орбакайте сравнила Москву с "отдельным государством"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте выступает на праздничном концерте в честь 80-летия ВДНХ в Москве
Певица Кристина Орбакайте выступает на праздничном концерте в честь 80-летия ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Певица и актриса Кристина Орбакайте в интервью журналу "Москвич Mag" рассказала об отношении к Москве и жизни в ней.
«
"Москва — это мегаполис. Это даже не город, а отдельное государство. В нем уживаются как коренные москвичи, так и жители, приехавшие найти себя и свое счастье. Москва не спит, она и ее жители очень энергичные и целеустремленные", — считает артистка.
Старшая дочь Аллы Пугачевой также поделилась, что сейчас живет в районе метро "Белорусская", и очень довольная этим районом.
«
"Я именно привыкла к этому центру Москвы. Очень удобное расположение, особенно когда нет пробок и ты легко можешь добраться в любую точку города", — призналась исполнительница.
На вопрос автора текста о том, лучше ли Москва других мировых столиц, вроде Парижа, Нью-Йорка или Лондона, певица отметила, что ей сложно сравнивать все эти города.
«
"Какие-то города более зеленые, какие-то — более чистые. В каждом есть свои достопримечательности, колорит и кухня. Но Москва никому не уступает. И то, что ты живешь здесь и рядом твои друзья и близкие, делает город более привлекательным, чем другие", — сказала Кристина Орбакайте.
После начала СВО мать артистки Алла Пугачева улетела с мужем Максимом Галкиным* и младшими детьми за границу. Шоумен высказывался против специальной военной операции и действий российской власти.
Сама Орбакайте не озвучила свою позицию. Исполнительница продолжила планировать выступления в России и работать над другими проектами.
Так, в этом году состоялась премьера комедии "Любовь-морковь: Восстание машин", в которой артистка исполнила одну из главных ролей, а в первых числах октября на экранах должна выйти приключенческая картина Светланы Дружининой "Гардемарины 1787. Мир". В ней певица сыграла Екатерину Великую.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Певица Алла Пугачева с дочерью, певицей Кристиной Орбакайте - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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ШоубизНовости шоу-бизнесаКристина ОрбакайтеЗнаменитостиМоскваПарижНью-Йорк (город)Алла ПугачеваМаксим Галкин
 
 
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