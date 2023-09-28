https://ria.ru/20230928/orbakayte-1899283024.html

"Отдельное государство": Орбакайте рассказала о жизни в Москве

"Отдельное государство": Орбакайте рассказала о жизни в Москве - РИА Новости, 28.09.2023

"Отдельное государство": Орбакайте рассказала о жизни в Москве

Певица и актриса Кристина Орбакайте в интервью журналу "Москвич Mag" рассказала об отношении к Москве и жизни в ней. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T19:14

2023-09-28T19:14

2023-09-28T19:21

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Певица и актриса Кристина Орбакайте в интервью журналу "Москвич Mag" рассказала об отношении к Москве и жизни в ней. "Москва — это мегаполис. Это даже не город, а отдельное государство. В нем уживаются как коренные москвичи, так и жители, приехавшие найти себя и свое счастье. Москва не спит, она и ее жители очень энергичные и целеустремленные", — считает артистка. Старшая дочь Аллы Пугачевой также поделилась, что сейчас живет в районе метро "Белорусская", и очень довольная этим районом. "Я именно привыкла к этому центру Москвы. Очень удобное расположение, особенно когда нет пробок и ты легко можешь добраться в любую точку города", — призналась исполнительница. На вопрос автора текста о том, лучше ли Москва других мировых столиц, вроде Парижа, Нью-Йорка или Лондона, певица отметила, что ей сложно сравнивать все эти города. "Какие-то города более зеленые, какие-то — более чистые. В каждом есть свои достопримечательности, колорит и кухня. Но Москва никому не уступает. И то, что ты живешь здесь и рядом твои друзья и близкие, делает город более привлекательным, чем другие", — сказала Кристина Орбакайте. После начала СВО мать артистки Алла Пугачева улетела с мужем Максимом Галкиным* и младшими детьми за границу. Шоумен высказывался против специальной военной операции и действий российской власти. Сама Орбакайте не озвучила свою позицию. Исполнительница продолжила планировать выступления в России и работать над другими проектами. Так, в этом году состоялась премьера комедии "Любовь-морковь: Восстание машин", в которой артистка исполнила одну из главных ролей, а в первых числах октября на экранах должна выйти приключенческая картина Светланы Дружининой "Гардемарины 1787. Мир". В ней певица сыграла Екатерину Великую. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230414/pugacheva-1865250208.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, кристина орбакайте, знаменитости, москва, париж, нью-йорк (город), алла пугачева, максим галкин