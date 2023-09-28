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Гостям Октоберфеста могут запретить вход за нацистские приветствия - РИА Новости, 28.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:53 28.09.2023 (обновлено: 14:56 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/oktoberfest-1899205408.html
Гостям Октоберфеста могут запретить вход за нацистские приветствия
Гостям Октоберфеста могут запретить вход за нацистские приветствия - РИА Новости, 28.09.2023
Гостям Октоберфеста могут запретить вход за нацистские приветствия
Гостям Октоберфеста в ФРГ, показавшим нацистское приветствие, могут запретить посещение фестиваля, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на одного из... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:53
2023-09-28T14:56
германия
в мире
октоберфест
культура
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Гостям Октоберфеста в ФРГ, показавшим нацистское приветствие, могут запретить посещение фестиваля, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на одного из организаторов. Как сообщает издание, в федеральной земле Саксония, которая граничит с родиной Октоберфеста - Баварией, - во время празднования диджей по просьбам гостей включил нацистский марш и те показали нацистское приветствии, инцидент попал на видео. "Мы подали жалобу и передали полиции информацию о подозреваемых. Если они виновны, то им будет пожизненно запрещено участвовать в нашем Октоберфесте", - заявил соорганизатор мероприятия Маттиас Брауне. Диджей, включивший марш, утверждает, что не знал об истории, которая стоит за этой музыкой, и уверяет, что не станет исполнять подобные пожелания в следующем году. Празднование Октоберфеста началось 16 сентября и продлится чуть больше двух недель. Праздник должен был быть 190-м по счёту, однако в 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса. Празднование продлится до 3 октября, в среднем его посещают до 6 миллионов человек ежегодно.
https://ria.ru/20230925/posol-1898398927.html
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германия, в мире, октоберфест
Германия, В мире, Октоберфест, Культура
Гостям Октоберфеста могут запретить вход за нацистские приветствия

Bild: гостям Октоберфеста могут запретить посещение за нацистские приветствия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПосетители на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Гостям Октоберфеста в ФРГ, показавшим нацистское приветствие, могут запретить посещение фестиваля, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на одного из организаторов.
Как сообщает издание, в федеральной земле Саксония, которая граничит с родиной Октоберфеста - Баварией, - во время празднования диджей по просьбам гостей включил нацистский марш и те показали нацистское приветствии, инцидент попал на видео.
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"Мы подали жалобу и передали полиции информацию о подозреваемых. Если они виновны, то им будет пожизненно запрещено участвовать в нашем Октоберфесте", - заявил соорганизатор мероприятия Маттиас Брауне.
Диджей, включивший марш, утверждает, что не знал об истории, которая стоит за этой музыкой, и уверяет, что не станет исполнять подобные пожелания в следующем году.
Празднование Октоберфеста началось 16 сентября и продлится чуть больше двух недель. Праздник должен был быть 190-м по счёту, однако в 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса. Празднование продлится до 3 октября, в среднем его посещают до 6 миллионов человек ежегодно.
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