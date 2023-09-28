https://ria.ru/20230928/oktoberfest-1899205408.html
Гостям Октоберфеста могут запретить вход за нацистские приветствия
Гостям Октоберфеста могут запретить вход за нацистские приветствия - РИА Новости, 28.09.2023
Гостям Октоберфеста могут запретить вход за нацистские приветствия
Гостям Октоберфеста в ФРГ, показавшим нацистское приветствие, могут запретить посещение фестиваля, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на одного из... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:53
2023-09-28T14:53
2023-09-28T14:56
германия
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октоберфест
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Гостям Октоберфеста в ФРГ, показавшим нацистское приветствие, могут запретить посещение фестиваля, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на одного из организаторов. Как сообщает издание, в федеральной земле Саксония, которая граничит с родиной Октоберфеста - Баварией, - во время празднования диджей по просьбам гостей включил нацистский марш и те показали нацистское приветствии, инцидент попал на видео. "Мы подали жалобу и передали полиции информацию о подозреваемых. Если они виновны, то им будет пожизненно запрещено участвовать в нашем Октоберфесте", - заявил соорганизатор мероприятия Маттиас Брауне. Диджей, включивший марш, утверждает, что не знал об истории, которая стоит за этой музыкой, и уверяет, что не станет исполнять подобные пожелания в следующем году. Празднование Октоберфеста началось 16 сентября и продлится чуть больше двух недель. Праздник должен был быть 190-м по счёту, однако в 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса. Празднование продлится до 3 октября, в среднем его посещают до 6 миллионов человек ежегодно.
https://ria.ru/20230925/posol-1898398927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, октоберфест
Германия, В мире, Октоберфест, Культура
Гостям Октоберфеста могут запретить вход за нацистские приветствия
Bild: гостям Октоберфеста могут запретить посещение за нацистские приветствия
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Гостям Октоберфеста в ФРГ, показавшим нацистское приветствие, могут запретить посещение фестиваля, пишет немецкая газета Bild
со ссылкой на одного из организаторов.
Как сообщает издание, в федеральной земле Саксония
, которая граничит с родиной Октоберфеста - Баварией, - во время празднования диджей по просьбам гостей включил нацистский марш и те показали нацистское приветствии, инцидент попал на видео.
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"Мы подали жалобу и передали полиции информацию о подозреваемых. Если они виновны, то им будет пожизненно запрещено участвовать в нашем Октоберфесте", - заявил соорганизатор мероприятия Маттиас Брауне.
Диджей, включивший марш, утверждает, что не знал об истории, которая стоит за этой музыкой, и уверяет, что не станет исполнять подобные пожелания в следующем году.
Празднование Октоберфеста началось 16 сентября и продлится чуть больше двух недель. Праздник должен был быть 190-м по счёту, однако в 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса. Празднование продлится до 3 октября, в среднем его посещают до 6 миллионов человек ежегодно.
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