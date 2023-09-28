https://ria.ru/20230928/odkb-1899270589.html

Россия ратифицировала соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ

Россия ратифицировала соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ - РИА Новости, 28.09.2023

Россия ратифицировала соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении коллективных сил... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:59

2023-09-28T17:59

2023-09-28T17:59

россия

казахстан

душанбе

владимир путин

одкб

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Инициатива была внесена президентом России Владимиром Путиным в июле. Ранее парламент Казахстана ратифицировал соглашение, а Сенат одобрил закон о ратификации. Согласно закону, в случае развертывания и применения группировки войск ОДКБ на территории РФ оказание медпомощи раненым и больным и их лечение осуществляются военно-медицинскими организациями министерства обороны. При отсутствии в регионе РФ таких организаций медицинское обеспечение, лечебно-эвакуационные и санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия осуществляются штатными силами и средствами медслужбы формирований направляющих сторон во взаимодействии с военно-медицинскими организациями Минобороны. Соглашение было подписано в Душанбе 16 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20230927/odkb-1898921853.html

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казахстан

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россия, казахстан, душанбе, владимир путин, одкб