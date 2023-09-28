https://ria.ru/20230928/odkb-1899270589.html
Россия ратифицировала соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ
Россия ратифицировала соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ - РИА Новости, 28.09.2023
Россия ратифицировала соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении коллективных сил... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:59
2023-09-28T17:59
2023-09-28T17:59
россия
казахстан
душанбе
владимир путин
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894589154_0:236:3134:1999_1920x0_80_0_0_98b32a0d56442ff85930d95a32080963.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Инициатива была внесена президентом России Владимиром Путиным в июле. Ранее парламент Казахстана ратифицировал соглашение, а Сенат одобрил закон о ратификации. Согласно закону, в случае развертывания и применения группировки войск ОДКБ на территории РФ оказание медпомощи раненым и больным и их лечение осуществляются военно-медицинскими организациями министерства обороны. При отсутствии в регионе РФ таких организаций медицинское обеспечение, лечебно-эвакуационные и санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия осуществляются штатными силами и средствами медслужбы формирований направляющих сторон во взаимодействии с военно-медицинскими организациями Минобороны. Соглашение было подписано в Душанбе 16 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20230927/odkb-1898921853.html
россия
казахстан
душанбе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894589154_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_4a51ee930c600d80b5ed26ae90c9af1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, душанбе, владимир путин, одкб
Россия, Казахстан, Душанбе, Владимир Путин, ОДКБ
Россия ратифицировала соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ
Путин ратифицировал соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ