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Россия ратифицировала соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ - РИА Новости, 28.09.2023
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17:59 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/odkb-1899270589.html
Россия ратифицировала соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ
Россия ратифицировала соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ - РИА Новости, 28.09.2023
Россия ратифицировала соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении коллективных сил... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:59
2023-09-28T17:59
россия
казахстан
душанбе
владимир путин
одкб
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Инициатива была внесена президентом России Владимиром Путиным в июле. Ранее парламент Казахстана ратифицировал соглашение, а Сенат одобрил закон о ратификации. Согласно закону, в случае развертывания и применения группировки войск ОДКБ на территории РФ оказание медпомощи раненым и больным и их лечение осуществляются военно-медицинскими организациями министерства обороны. При отсутствии в регионе РФ таких организаций медицинское обеспечение, лечебно-эвакуационные и санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия осуществляются штатными силами и средствами медслужбы формирований направляющих сторон во взаимодействии с военно-медицинскими организациями Минобороны. Соглашение было подписано в Душанбе 16 сентября 2021 года.
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россия, казахстан, душанбе, владимир путин, одкб
Россия, Казахстан, Душанбе, Владимир Путин, ОДКБ
Россия ратифицировала соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ

Путин ратифицировал соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоенная техника на учении войск ОДКБ
Военная техника на учении войск ОДКБ - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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Военная техника на учении войск ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Инициатива была внесена президентом России Владимиром Путиным в июле. Ранее парламент Казахстана ратифицировал соглашение, а Сенат одобрил закон о ратификации.
Согласно закону, в случае развертывания и применения группировки войск ОДКБ на территории РФ оказание медпомощи раненым и больным и их лечение осуществляются военно-медицинскими организациями министерства обороны. При отсутствии в регионе РФ таких организаций медицинское обеспечение, лечебно-эвакуационные и санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия осуществляются штатными силами и средствами медслужбы формирований направляющих сторон во взаимодействии с военно-медицинскими организациями Минобороны.
Соглашение было подписано в Душанбе 16 сентября 2021 года.
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РоссияКазахстанДушанбеВладимир ПутинОДКБ
 
 
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