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ВСУ 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:10 28.09.2023 (обновлено: 02:48 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/obstrely-1899074879.html
ВСУ 32 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.09.2023
ВСУ 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 94 боеприпаса, сообщается Telegram-канале... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T00:10
2023-09-28T02:48
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 94 боеприпаса, сообщается Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. &quot;За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ&quot;, — говорится в публикации.Уточняется, что Киев применил снаряды калибра 155 миллиметров во всех этих случаях, кроме Горловского направления, где использовалась артиллерия 152 миллиметра.Как отмечает ведомство, всего ВСУ выпустили 94 единицы различных боеприпасов.Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк и Ольгинка.Кроме того, поступили сведения о гибели мужчины в Кировском районе Донецка, а также о ранении троих гражданских лиц в Донецке.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 14 обстрелов.
https://ria.ru/20230927/ukraina-1899068840.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 32 раза обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 94 боеприпаса, сообщается Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
«

"За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ", — говорится в публикации.

  • Донецкое направление — 28 обстрелов, в том числе снарядами с кассетной боевой частью;
  • Горловское направление — два обстрела;
  • Ясиноватское направление — один обстрел;
  • Волновахское направление — один обстрел.
Уточняется, что Киев применил снаряды калибра 155 миллиметров во всех этих случаях, кроме Горловского направления, где использовалась артиллерия 152 миллиметра.
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Как отмечает ведомство, всего ВСУ выпустили 94 единицы различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк и Ольгинка.
Кроме того, поступили сведения о гибели мужчины в Кировском районе Донецка, а также о ранении троих гражданских лиц в Донецке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 14 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККРоссияПроисшествия
 
 
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