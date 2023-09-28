ВСУ 32 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 94 боеприпаса, сообщается Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ", — говорится в публикации.
- Донецкое направление — 28 обстрелов, в том числе снарядами с кассетной боевой частью;
- Горловское направление — два обстрела;
- Ясиноватское направление — один обстрел;
- Волновахское направление — один обстрел.
Уточняется, что Киев применил снаряды калибра 155 миллиметров во всех этих случаях, кроме Горловского направления, где использовалась артиллерия 152 миллиметра.
Как отмечает ведомство, всего ВСУ выпустили 94 единицы различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк и Ольгинка.
Кроме того, поступили сведения о гибели мужчины в Кировском районе Донецка, а также о ранении троих гражданских лиц в Донецке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 14 обстрелов.