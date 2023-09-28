https://ria.ru/20230928/obstrely-1899074879.html

ВСУ 32 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.09.2023

ВСУ 32 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 94 боеприпаса, сообщается Telegram-канале... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T00:10

2023-09-28T00:10

2023-09-28T02:48

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ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 94 боеприпаса, сообщается Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ", — говорится в публикации.Уточняется, что Киев применил снаряды калибра 155 миллиметров во всех этих случаях, кроме Горловского направления, где использовалась артиллерия 152 миллиметра.Как отмечает ведомство, всего ВСУ выпустили 94 единицы различных боеприпасов.Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк и Ольгинка.Кроме того, поступили сведения о гибели мужчины в Кировском районе Донецка, а также о ранении троих гражданских лиц в Донецке.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 14 обстрелов.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1899068840.html

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