https://ria.ru/20230928/obstrel-1899254646.html

ВСУ атаковали детский сад и школу, где шли занятия

ВСУ атаковали детский сад и школу, где шли занятия - РИА Новости, 28.09.2023

ВСУ атаковали детский сад и школу, где шли занятия

Украинские войска нанесли удар по селу Подо-Калиновка в Херсонской области, снаряды упали недалеко от школы и детского сада, сообщил глава правительства региона РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:18

2023-09-28T17:18

2023-09-28T18:00

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

вооруженные силы украины

андрей алексеенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Подо-Калиновка в Херсонской области, снаряды упали недалеко от школы и детского сада, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале."Пару часов назад нацисты из ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка. Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла", — говорится в записи.По его словам, пострадала одна сотрудница детского сада, которая в момент обстрела оказалась на улице."Спасибо учителям и сотрудникам — они четко отреагировали, провели эвакуацию детей", — заявил Алексеенко.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня российской считается 75% процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, контролируется властями в Киеве.

https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

херсонская область

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происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины, андрей алексеенко