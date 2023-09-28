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ВСУ атаковали детский сад и школу, где шли занятия
ВСУ атаковали детский сад и школу, где шли занятия - РИА Новости, 28.09.2023
ВСУ атаковали детский сад и школу, где шли занятия
Украинские войска нанесли удар по селу Подо-Калиновка в Херсонской области, снаряды упали недалеко от школы и детского сада, сообщил глава правительства региона РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:18
2023-09-28T17:18
2023-09-28T18:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
вооруженные силы украины
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Подо-Калиновка в Херсонской области, снаряды упали недалеко от школы и детского сада, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале."Пару часов назад нацисты из ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка. Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла", — говорится в записи.По его словам, пострадала одна сотрудница детского сада, которая в момент обстрела оказалась на улице."Спасибо учителям и сотрудникам — они четко отреагировали, провели эвакуацию детей", — заявил Алексеенко.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня российской считается 75% процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, контролируется властями в Киеве.
https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html
херсонская область
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происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины, андрей алексеенко
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Андрей Алексеенко
ВСУ атаковали детский сад и школу, где шли занятия
ВСУ нанесли удар у детсада и школы в Херсонской области, пострадала сотрудница