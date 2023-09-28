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ВСУ обстреляли фермы на подконтрольной России части Харьковской области
ВСУ обстреляли фермы на подконтрольной России части Харьковской области - РИА Новости, 28.09.2023
ВСУ обстреляли фермы на подконтрольной России части Харьковской области
Украинские войска обстреляли фермерские хозяйства и зернохранилища на части Харьковской области, которая находится под контролем России, сообщил глава... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:56
2023-09-28T14:56
2023-09-28T14:56
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харьковская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли фермерские хозяйства и зернохранилища на части Харьковской области, которая находится под контролем России, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "ВСУ продолжают обстреливать мирную инфраструктуру нашей территории. Так были нанесены удары по фермерским предприятиям, которые находятся в тыловых районах. Есть попадания в зернохранилища и по сельскохозяйственной технике", - сообщил Ганчев, отметив, что аграрии понесли большие убытки. По его информации, российские войска заняли стратегические позиции на Купянском направлении, при этом украинская сторона применяет авиацию, но на поле битвы несет потери.
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли фермы на подконтрольной России части Харьковской области
Ганчев: ВСУ обстреляли фермы на подконтрольной РФ части Харьковской области