https://ria.ru/20230928/obstrel-1899207008.html

ВСУ обстреляли фермы на подконтрольной России части Харьковской области

ВСУ обстреляли фермы на подконтрольной России части Харьковской области - РИА Новости, 28.09.2023

ВСУ обстреляли фермы на подконтрольной России части Харьковской области

Украинские войска обстреляли фермерские хозяйства и зернохранилища на части Харьковской области, которая находится под контролем России, сообщил глава... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:56

2023-09-28T14:56

2023-09-28T14:56

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли фермерские хозяйства и зернохранилища на части Харьковской области, которая находится под контролем России, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "ВСУ продолжают обстреливать мирную инфраструктуру нашей территории. Так были нанесены удары по фермерским предприятиям, которые находятся в тыловых районах. Есть попадания в зернохранилища и по сельскохозяйственной технике", - сообщил Ганчев, отметив, что аграрии понесли большие убытки. По его информации, российские войска заняли стратегические позиции на Купянском направлении, при этом украинская сторона применяет авиацию, но на поле битвы несет потери.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, россия