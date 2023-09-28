https://ria.ru/20230928/obstrel-1899173508.html

Украинские войска выпустили по двум белгородским селам более 50 снарядов

Украинские войска выпустили по двум белгородским селам более 50 снарядов - РИА Новости, 28.09.2023

Украинские войска выпустили по двум белгородским селам более 50 снарядов

Села Староселье и Теребрено в Краснояружском районе попали под массированный обстрел со стороны Украины утром в четверг, выпущено более 50 снарядов, сообщил... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:12

2023-09-28T13:12

2023-09-28T13:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Села Староселье и Теребрено в Краснояружском районе попали под массированный обстрел со стороны Украины утром в четверг, выпущено более 50 снарядов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Сегодня утром в Краснояружском районе под массированный обстрел ВСУ попали села Староселье и Теребрено – установлено 40 и 14 "прилетов" соответственно. Информация о последствиях уточняется. На месте работают правоохранительные органы и силовые структуры", - написал Гладков. Он также опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе за прошедшие сутки. В среду украинские военные выпустили 146 снарядов различного типа по пяти приграничным муниципалитетам, в том числе одно устройство было сброшено с дрона. Над территорией области за отчетный день был сбит один беспилотник, обошлось без последствий. В результате обстрелов местный житель в Шебекинском округе с осколочными ранениями бедра был доставлен в городскую больницу. В Белгородском районе три раза из гранатомета обстреляли село Красный Хутор. Над территорией между селами Соломино и Топлинка сбит украинский беспилотник. В Валуйском городском округе 6 раз из ствольной артиллерии обстреляны села Кукуевка и Долгое. В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено 28 минометных снарядов, по селам Безымено и Глотово – по 4 минометных снаряда. По данным главы региона, в Шебекинском городском округе 12 раз из артиллерии обстреляно село Большетроицкое. В результате обстрела ранение получил мужчина, также различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме и семи частных домовладениях. По городу Шебекино выпущено 6 минометных снарядов, по селу Муром – 3, по селу Маломихайловка – 9, по селам Новая Таволжанка и Середа – по 8 минометных снарядов. Также в селе Середа противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Ранее утром оперативный штаб Белгородской области информировал, что пограничники вместе с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения в Краснояружском районе. Информация о заходе диверсионно-разведывательной группы в районе Староселья и Теребрено и об эвакуации населения штаб назвал ложной.

https://ria.ru/20230928/vsu-1899085974.html

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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия