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Украинские войска выпустили по двум белгородским селам более 50 снарядов - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 28.09.2023 (обновлено: 13:13 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/obstrel-1899173508.html
Украинские войска выпустили по двум белгородским селам более 50 снарядов
Украинские войска выпустили по двум белгородским селам более 50 снарядов - РИА Новости, 28.09.2023
Украинские войска выпустили по двум белгородским селам более 50 снарядов
Села Староселье и Теребрено в Краснояружском районе попали под массированный обстрел со стороны Украины утром в четверг, выпущено более 50 снарядов, сообщил... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:12
2023-09-28T13:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Села Староселье и Теребрено в Краснояружском районе попали под массированный обстрел со стороны Украины утром в четверг, выпущено более 50 снарядов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Сегодня утром в Краснояружском районе под массированный обстрел ВСУ попали села Староселье и Теребрено – установлено 40 и 14 "прилетов" соответственно. Информация о последствиях уточняется. На месте работают правоохранительные органы и силовые структуры", - написал Гладков. Он также опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе за прошедшие сутки. В среду украинские военные выпустили 146 снарядов различного типа по пяти приграничным муниципалитетам, в том числе одно устройство было сброшено с дрона. Над территорией области за отчетный день был сбит один беспилотник, обошлось без последствий. В результате обстрелов местный житель в Шебекинском округе с осколочными ранениями бедра был доставлен в городскую больницу. В Белгородском районе три раза из гранатомета обстреляли село Красный Хутор. Над территорией между селами Соломино и Топлинка сбит украинский беспилотник. В Валуйском городском округе 6 раз из ствольной артиллерии обстреляны села Кукуевка и Долгое. В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено 28 минометных снарядов, по селам Безымено и Глотово – по 4 минометных снаряда. По данным главы региона, в Шебекинском городском округе 12 раз из артиллерии обстреляно село Большетроицкое. В результате обстрела ранение получил мужчина, также различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме и семи частных домовладениях. По городу Шебекино выпущено 6 минометных снарядов, по селу Муром – 3, по селу Маломихайловка – 9, по селам Новая Таволжанка и Середа – по 8 минометных снарядов. Также в селе Середа противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Ранее утром оперативный штаб Белгородской области информировал, что пограничники вместе с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения в Краснояружском районе. Информация о заходе диверсионно-разведывательной группы в районе Староселья и Теребрено и об эвакуации населения штаб назвал ложной.
https://ria.ru/20230928/vsu-1899085974.html
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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия
Украинские войска выпустили по двум белгородским селам более 50 снарядов

Гладков: ВСУ обстреляли белгородские села Староселье и Теребрено более 50 раз

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Села Староселье и Теребрено в Краснояружском районе попали под массированный обстрел со стороны Украины утром в четверг, выпущено более 50 снарядов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Сегодня утром в Краснояружском районе под массированный обстрел ВСУ попали села Староселье и Теребрено – установлено 40 и 14 "прилетов" соответственно. Информация о последствиях уточняется. На месте работают правоохранительные органы и силовые структуры", - написал Гладков.
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Он также опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе за прошедшие сутки. В среду украинские военные выпустили 146 снарядов различного типа по пяти приграничным муниципалитетам, в том числе одно устройство было сброшено с дрона. Над территорией области за отчетный день был сбит один беспилотник, обошлось без последствий. В результате обстрелов местный житель в Шебекинском округе с осколочными ранениями бедра был доставлен в городскую больницу.
В Белгородском районе три раза из гранатомета обстреляли село Красный Хутор. Над территорией между селами Соломино и Топлинка сбит украинский беспилотник. В Валуйском городском округе 6 раз из ствольной артиллерии обстреляны села Кукуевка и Долгое. В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено 28 минометных снарядов, по селам Безымено и Глотово – по 4 минометных снаряда.
По данным главы региона, в Шебекинском городском округе 12 раз из артиллерии обстреляно село Большетроицкое. В результате обстрела ранение получил мужчина, также различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме и семи частных домовладениях. По городу Шебекино выпущено 6 минометных снарядов, по селу Муром – 3, по селу Маломихайловка – 9, по селам Новая Таволжанка и Середа – по 8 минометных снарядов. Также в селе Середа противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас.
Ранее утром оперативный штаб Белгородской области информировал, что пограничники вместе с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения в Краснояружском районе. Информация о заходе диверсионно-разведывательной группы в районе Староселья и Теребрено и об эвакуации населения штаб назвал ложной.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский районПроисшествия
 
 
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