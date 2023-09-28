https://ria.ru/20230928/obstrel-1899120890.html

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 28.09.2023

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке

Украинские войска открыли огонь по городу Новая Каховка Херсонской области, сообщает городская администрация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:01

2023-09-28T11:01

2023-09-28T11:01

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Новая Каховка Херсонской области, сообщает городская администрация в своем Telegram-канале. "Украинские боевики нанесли удар по Новой Каховке", - говорится в сообщении. По данным администрации, во время обстрела боезаряд упал на одном из перекрестков. "Снаряд не разорвался. Информация уточняется", - подчеркнули в власти. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230924/obstrely-1898290457.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, происшествия