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Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/obstrel-1899120890.html
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 28.09.2023
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска открыли огонь по городу Новая Каховка Херсонской области, сообщает городская администрация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:01
2023-09-28T11:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Новая Каховка Херсонской области, сообщает городская администрация в своем Telegram-канале. "Украинские боевики нанесли удар по Новой Каховке", - говорится в сообщении. По данным администрации, во время обстрела боезаряд упал на одном из перекрестков. "Снаряд не разорвался. Информация уточняется", - подчеркнули в власти. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230924/obstrely-1898290457.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке

Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

© Фото : Администрация Новокаховского городского округа/TelegramПоследствия обстрела в Новой Каховке
Последствия обстрела в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Администрация Новокаховского городского округа/Telegram
Последствия обстрела в Новой Каховке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Новая Каховка Херсонской области, сообщает городская администрация в своем Telegram-канале.
"Украинские боевики нанесли удар по Новой Каховке", - говорится в сообщении.
По данным администрации, во время обстрела боезаряд упал на одном из перекрестков.
"Снаряд не разорвался. Информация уточняется", - подчеркнули в власти.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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