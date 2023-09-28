https://ria.ru/20230928/obstrel-1899107412.html
ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области
ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 28.09.2023
ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области
Украинские войска ночью нанесли удары по Новой Каховке, Каховке и соседним населённым пунктам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:59
2023-09-28T09:59
2023-09-28T09:59
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
херсонская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_732545940266aa4ed96b22dcddf9e208.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 сен – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удары по Новой Каховке, Каховке и соседним населённым пунктам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 34 снаряда, сообщил журналистам представитель экстренных служб. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Крынки, Днепряны, Корсунка, Подстепное, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются",- сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело более 80 снарядов.
https://ria.ru/20230921/obstrel-1897724648.html
новая каховка
каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8dcd77297fd843c9df8a804d0633cfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Херсонская область , Происшествия
ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области
ВСУ выпустили 34 снаряда по городам и селам Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 сен – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удары по Новой Каховке, Каховке и соседним населённым пунктам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 34 снаряда, сообщил журналистам представитель экстренных служб.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Крынки, Днепряны, Корсунка, Подстепное, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются",- сказал представитель экстренных служб.
По его словам, всего за сутки по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело более 80 снарядов.
ВСУ нанесли удар по кладбищу в Херсонской области