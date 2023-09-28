https://ria.ru/20230928/obstrel-1899107412.html

ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области

ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 28.09.2023

ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области

Украинские войска ночью нанесли удары по Новой Каховке, Каховке и соседним населённым пунктам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T09:59

2023-09-28T09:59

2023-09-28T09:59

специальная военная операция на украине

новая каховка

каховка

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 сен – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удары по Новой Каховке, Каховке и соседним населённым пунктам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 34 снаряда, сообщил журналистам представитель экстренных служб. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Крынки, Днепряны, Корсунка, Подстепное, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются",- сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело более 80 снарядов.

https://ria.ru/20230921/obstrel-1897724648.html

новая каховка

каховка

херсонская область

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новая каховка, каховка, херсонская область , происшествия